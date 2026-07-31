Промышленный пылесос IVM 100/36-3
Мобильный и надежный 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 100/36-3 для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Со звездчатым фильтром класса M.
Надежный, долговечный, мобильный и рассчитанный на большой объем собираемого мусора: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 100/36-3, обладающий универсальными возможностями, позволяет удалять мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из трех двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M может легко, удобно и эффективно очищаться при помощи рычага, приводящего в действие механизм виброочистки. Очистка фильтра продлевает срок его службы и уменьшает затраты на техническое обслуживание. Корпус и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.
Особенности и преимущества
Ручное устройство механической очистки фильтра для уменьшения производственных расходов
- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.
Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах
- Опущенный мусоросборник легко отделяется от шасси и на колесиках доставляется к месту утилизации мусора.
Оснащение тремя всасывающими турбинами
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|222 / 799
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3,6
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|79
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|73
|Вес (с упаковкой) (кг)
|73,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1020 x 680 x 1720
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для сбора больших объемов твердых веществ и пыли