Надійний, довговічний, мобільний і розрахований на великий обсяг сміття, що збирається: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 100/36-3, що володіє універсальними можливостями, дозволяє видаляти дрібний пил і великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із трьох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M може легко, зручно та ефективно очищуватись за допомогою важеля, що приводить у дію механізм віброочищення. Очищення фільтра продовжує термін його служби та зменшує витрати на технічне обслуговування. Корпус та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування.