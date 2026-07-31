Надежный, долговечный, мобильный, с вместительным мусоросборником и электронной системой защиты от его переполнения твердыми веществами и пылью: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 100/36-3 Oss, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из трех двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M может легко, удобно и эффективно очищаться при помощи рычага, приводящего в действие механизм виброочистки. Очистка фильтра продлевает срок его службы и уменьшает затраты на техническое обслуживание. Корпус и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.