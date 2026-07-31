Промышленный пылесос IVM 100/36-3 Oss

Мобильный и надежный 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 100/36-3 Oss для сбора мелкой пыли и крупного мусора. С электронной системой защиты от переполнения мусоросборника твердыми отходами и пылью.

Надежный, долговечный, мобильный, с вместительным мусоросборником и электронной системой защиты от его переполнения твердыми веществами и пылью: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 100/36-3 Oss, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из трех двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M может легко, удобно и эффективно очищаться при помощи рычага, приводящего в действие механизм виброочистки. Очистка фильтра продлевает срок его службы и уменьшает затраты на техническое обслуживание. Корпус и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.

Особенности и преимущества
Ручное устройство механической очистки фильтра для уменьшения производственных расходов
  • Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.
Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах
  • Опущенный мусоросборник легко отделяется от шасси и на колесиках доставляется к месту утилизации мусора.
  • Все крюки могут свободно подвешиваться на машине с помощью защелки
Оснащение тремя всасывающими турбинами
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 222 / 799
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3,6
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 79
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Вес (без аксессуаров) (кг) 76
Вес (с упаковкой) (кг) 76,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1020 x 680 x 1720

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
  • Автоматический уровневый выключатель
Промышленный пылесос IVM 100/36-3 Oss
Промышленный пылесос IVM 100/36-3 Oss
Промышленный пылесос IVM 100/36-3 Oss

Видео

Области применения
  • Для сбора больших объемов твердых веществ и пыли
Принадлежности