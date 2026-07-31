Промисловий пилосос IVM 100/36-3 Oss
Мобільний та надійний 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 100/36-3 Oss для збору дрібного пилу та великого сміття. З електронною системою захисту від переповнення сміттєзбірника твердими відходами та пилом.
Надійний, довговічний, мобільний, з містким сміттєзбірником та електронною системою захисту від його переповнення твердими речовинами та пилом: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 100/36-3 Oss, що володіє універсальними можливостями, дозволяє збирати дрібний пил та великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із трьох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M може легко, зручно та ефективно очищуватись за допомогою важеля, що приводить у дію механізм віброочищення. Очищення фільтра продовжує термін його служби та зменшує витрати на технічне обслуговування. Корпус та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування.
Особливості та переваги
Ручний пристрій механічної очистки фільтра для зменшення виробничих витрат
- Ручне очищення продовжує термін служби фільтра та знижує витрати на обслуговування та витратні матеріали.
Сміттєзбірник із нержавіючої сталі на колесах
- Опущений сміттєзбірник легко відокремлюється від шасі і на коліщатках доставляється до місця утилізації сміття.
- Всі гаки можуть вільно підвішуватися на машині за допомогою клямки
Оснащення трьома турбінами, що всмоктують.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|222 / 799
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3,6
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|79
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|76
|Вага (з упаковкою) (кг)
|76,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1020 x 680 x 1720
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
- Автоматичне відключення за рівнем заповнення
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Області застосування
- Для збирання великих обсягів твердих речовин та пилу