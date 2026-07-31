Промисловий пилосос IVM 100/36-3 Oss

Мобільний та надійний 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 100/36-3 Oss для збору дрібного пилу та великого сміття. З електронною системою захисту від переповнення сміттєзбірника твердими відходами та пилом.

Надійний, довговічний, мобільний, з містким сміттєзбірником та електронною системою захисту від його переповнення твердими речовинами та пилом: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 100/36-3 Oss, що володіє універсальними можливостями, дозволяє збирати дрібний пил та великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із трьох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M може легко, зручно та ефективно очищуватись за допомогою важеля, що приводить у дію механізм віброочищення. Очищення фільтра продовжує термін його служби та зменшує витрати на технічне обслуговування. Корпус та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування.

Особливості та переваги
Ручний пристрій механічної очистки фільтра для зменшення виробничих витрат
  • Ручне очищення продовжує термін служби фільтра та знижує витрати на обслуговування та витратні матеріали.
Сміттєзбірник із нержавіючої сталі на колесах
  • Опущений сміттєзбірник легко відокремлюється від шасі і на коліщатках доставляється до місця утилізації сміття.
  • Всі гаки можуть вільно підвішуватися на машині за допомогою клямки
Оснащення трьома турбінами, що всмоктують.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 222 / 799
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 3,6
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 79
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 76
Вага (з упаковкою) (кг) 76,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1020 x 680 x 1720

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
  • Автоматичне відключення за рівнем заповнення
Промисловий пилосос IVM 100/36-3 Oss
Промисловий пилосос IVM 100/36-3 Oss
Промисловий пилосос IVM 100/36-3 Oss

Відео

Області застосування
  • Для збирання великих обсягів твердих речовин та пилу
Аксесуари