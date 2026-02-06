Промышленный пылесос IVM 40/24-2
Мобильный и надежный 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Со звездчатым фильтром класса M.
Надежный, долговечный, компактный и мобильный: наш 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M с политетрафторэтиленовым покрытием легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Корпус фильтра и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.
Особенности и преимущества
2 всасывающие турбины
- Высокая мощность всасывания и надежность.
Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах
- Опущенный мусоросборник легко отделяется от шасси и на колесиках доставляется к месту утилизации мусора.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|106 / 381,6
|Разрежение (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,6
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|35,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|36,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео
Области применения
- Для сбора небольших объемов твердых веществ и пыли