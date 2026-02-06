Промисловий пилосос IVM 40/24-2
Мобільний та надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 для збору дрібного пилу та великого сміття. Із зірчастим фільтром класу M.
Надійний, довговічний, компактний та мобільний: наш 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібний пил та великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко та зручно очищується за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без відключення пилососу. Корпус фільтру та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування.
Особливості та переваги
2 всмоктувальні турбіни
- Висока потужність всмоктування та надійність.
Сміттєзбірник із нержавіючої сталі на колесах
- Опущений сміттєзбірник легко відокремлюється від шасі і на коліщатках доставляється до місця утилізації сміття.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|106 / 381,6
|Розрідження (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,6
|Маса (без приладдя) (кг)
|35,7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|36,7
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео
Області застосування
- Для збирання невеликих обсягів твердих речовин та пилу