Надійний, довговічний, компактний та мобільний: наш 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібний пил та великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко та зручно очищується за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без відключення пилососу. Корпус фільтру та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування.