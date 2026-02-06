Промышленный пылесос IVM 40/24-2 (H)

Мобильный и надежный 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 (H) для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Со звездчатым фильтром класса M и патронным фильтром класса H.

Надежный, долговечный, компактный и мобильный: наш 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 (H), обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M с политетрафторэтиленовым покрытием легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Корпус фильтра и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.

Особенности и преимущества
2 всасывающие турбины
  • Высокая мощность всасывания и надежность.
Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах
  • Опущенный мусоросборник легко отделяется от шасси и на колесиках доставляется к месту утилизации мусора.
Соответствие классу H для обеспечения безопасности труда
  • Эффективная защита от вредной для здоровья пыли высокой степени опасности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 106 / 381,6
Разрежение (мбар/кПа) 225 / 22,5
Объем мусоросборника (л) 40
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 77
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,6
Класс вторичного фильтра H
Площадь поверхности вторичного фильтра (м²) 1,6
Масса (без принадлежностей) (кг) 41
Вес (с упаковкой) (кг) 41,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Области применения
  • Для сбора небольших объемов вредной для здоровья пыли
