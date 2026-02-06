Надежный, долговечный, компактный и мобильный: наш 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 (H), обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M с политетрафторэтиленовым покрытием легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Корпус фильтра и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.