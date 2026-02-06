Промисловий пилосос IVM 40/24-2 (H)

Мобільний і надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 (H) для збирання дрібного пилу і крупного сміття. Із зірчастим фільтром класу M і патронним фільтром класу H.

Надійний, довговічний, компактний і мобільний: наш 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 (H), що має універсальні можливості, дає змогу збирати дрібний пил і великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко і зручно очищається за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без вимкнення пилососа. Корпус фільтра і сміттєзбірник апарату виготовлено з неіржавкої сталі, стійкої до кислот і корозії, а шасі виготовлено з міцної сталі і забезпечено великими колесами для легкого транспортування.

Особливості та переваги
2 всмоктувальні турбіни
  • Висока потужність всмоктування та надійність.
Сміттєзбірник із нержавіючої сталі на колесах
  • Опущений сміттєзбірник легко відокремлюється від шасі і на коліщатках доставляється до місця утилізації сміття.
Відповідність класу H для забезпечення безпеки праці
  • Ефективний захист від шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 106 / 381,6
Розрідження (мбар/кПа) 225 / 22,5
Об'єм сміттєзбірника (л) 40
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 77
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,6
Клас вторинного фільтра H
Площа поверхні вторинного фільтра (м²) 1,6
Маса (без приладдя) (кг) 41
Вага (з упаковкою) (кг) 41,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео

Області застосування
  • Для збирання невеликих обсягів шкідливого для здоров'я пилу
