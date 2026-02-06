Промисловий пилосос IVM 40/24-2 (H)
Мобільний і надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 (H) для збирання дрібного пилу і крупного сміття. Із зірчастим фільтром класу M і патронним фільтром класу H.
Надійний, довговічний, компактний і мобільний: наш 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 (H), що має універсальні можливості, дає змогу збирати дрібний пил і великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко і зручно очищається за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без вимкнення пилососа. Корпус фільтра і сміттєзбірник апарату виготовлено з неіржавкої сталі, стійкої до кислот і корозії, а шасі виготовлено з міцної сталі і забезпечено великими колесами для легкого транспортування.
Особливості та переваги
2 всмоктувальні турбіни
- Висока потужність всмоктування та надійність.
Сміттєзбірник із нержавіючої сталі на колесах
- Опущений сміттєзбірник легко відокремлюється від шасі і на коліщатках доставляється до місця утилізації сміття.
Відповідність класу H для забезпечення безпеки праці
- Ефективний захист від шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|106 / 381,6
|Розрідження (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,6
|Клас вторинного фільтра
|H
|Площа поверхні вторинного фільтра (м²)
|1,6
|Маса (без приладдя) (кг)
|41
|Вага (з упаковкою) (кг)
|41,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео
Області застосування
- Для збирання невеликих обсягів шкідливого для здоров'я пилу