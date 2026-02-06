Надійний, довговічний, компактний і мобільний: наш 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 (H), що має універсальні можливості, дає змогу збирати дрібний пил і великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко і зручно очищається за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без вимкнення пилососа. Корпус фільтра і сміттєзбірник апарату виготовлено з неіржавкої сталі, стійкої до кислот і корозії, а шасі виготовлено з міцної сталі і забезпечено великими колесами для легкого транспортування.