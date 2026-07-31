Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H – мобильный и надежный 2-моторный промышленный пылесос среднего класса, рассчитанный на сбор мелкого и крупного мусора. Сертифицирован на пригодность для сбора пыли класса H (высокой степени опасности).
Надежный, долговечный, компактный и мобильный: 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 H, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы Pull and Clean без отключения пылесоса. Кроме того, аппарат укомплектован сертифицированным фильтром класса H, что делает его пригодным для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.
Особенности и преимущества
Класс H
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера и дополнительным патронным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|100 / 360
|Разрежение (мбар)
|225
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,6
|Класс вторичного фильтра
|H
|Площадь поверхности вторичного фильтра (м²)
|1,6
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|39,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|40,359
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для сбора небольших объемов вредной для здоровья пыли