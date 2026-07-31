Надежный, долговечный, компактный и мобильный: 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 H, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы Pull and Clean без отключения пылесоса. Кроме того, аппарат укомплектован сертифицированным фильтром класса H, что делает его пригодным для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.