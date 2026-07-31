Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H – мобільний та надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу, розрахований на збір дрібного та великого сміття. Сертифіковано на придатність для збирання пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Надійний, довговічний, компактний та мобільний: 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 H, що володіє універсальними можливостями, дозволяє збирати дрібний пил та великі тверді відходи. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M легко та зручно очищується за допомогою високоефективної системи Pull and Clean без відключення пилососу. Крім того, апарат укомплектований сертифікованим фільтром класу H, що робить його придатним для збирання шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки. Корпус фільтру та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування.
Особливості та переваги
Клас H
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру і додатковим патронним фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|100 / 360
|Розрідження (мбар)
|225
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,6
|Клас вторинного фільтра
|H
|Площа поверхні вторинного фільтра (м²)
|1,6
|Маса (без приладдя) (кг)
|39,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|40,359
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео
Області застосування
- Для збирання невеликих обсягів шкідливого для здоров'я пилу