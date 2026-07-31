Надійний, довговічний, компактний та мобільний: 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 H, що володіє універсальними можливостями, дозволяє збирати дрібний пил та великі тверді відходи. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M легко та зручно очищується за допомогою високоефективної системи Pull and Clean без відключення пилососу. Крім того, апарат укомплектований сертифікованим фільтром класу H, що робить його придатним для збирання шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки. Корпус фільтру та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування.