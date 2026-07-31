Надежный, долговечный, компактный и мобильный: 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 H ACD, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкие и крупные отходы горючих твердых веществ на невзрывоопасных производственных участках. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M с политетрафторэтиленовым покрытием легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Аппарат дополнительно укомплектован фильтром класса H и сертифицирован на пригодность для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник промышленного пылесоса изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.