Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный
Мобильный и надежный 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 H ACD рассчитан на сбор мелких и крупных частиц горючих веществ.
Надежный, долговечный, компактный и мобильный: 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 H ACD, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкие и крупные отходы горючих твердых веществ на невзрывоопасных производственных участках. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M с политетрафторэтиленовым покрытием легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Аппарат дополнительно укомплектован фильтром класса H и сертифицирован на пригодность для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник промышленного пылесоса изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.
Особенности и преимущества
ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
- Для экономичного и безопасного сбора горючей пыли.
- Соответствует стандарту IEC 60335-2-69.
Класс H
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера и дополнительным патронным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|106
|Разрежение (мбар)
|225
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Длина кабеля (м)
|10
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,6
|Класс вторичного фильтра
|H
|Площадь поверхности вторичного фильтра (м²)
|1,6
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|36
|Вес (с упаковкой) (кг)
|39,559
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для сбора горючей пыли