Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный

Мобильный и надежный 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 H ACD рассчитан на сбор мелких и крупных частиц горючих веществ.

Надежный, долговечный, компактный и мобильный: 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 H ACD, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкие и крупные отходы горючих твердых веществ на невзрывоопасных производственных участках. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M с политетрафторэтиленовым покрытием легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Аппарат дополнительно укомплектован фильтром класса H и сертифицирован на пригодность для сбора вредной для здоровья пыли высокой степени опасности. Корпус фильтра и мусоросборник промышленного пылесоса изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.

Особенности и преимущества
ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
  • Для экономичного и безопасного сбора горючей пыли.
  • Соответствует стандарту IEC 60335-2-69.
Класс H
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера и дополнительным патронным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 106
Разрежение (мбар) 225
Объем мусоросборника (л) 40
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 77
Длина кабеля (м) 10
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,6
Класс вторичного фильтра H
Площадь поверхности вторичного фильтра (м²) 1,6
Вес (без аксессуаров) (кг) 36
Вес (с упаковкой) (кг) 39,559
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный
Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный
Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный
Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный
Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный
Промышленный пылесос IVM 40/24-2 H ACD пылесос промышленный

Видео

Области применения
  • Для сбора горючей пыли
Принадлежности