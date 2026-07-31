Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD

Мобільний та надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 H ACD розрахований на збір дрібних та великих частинок горючих речовин.

Надійний, довговічний, компактний та мобільний: 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 H ACD, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібні та великі відходи горючих твердих речовин на невибухонебезпечних виробничих ділянках. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко та зручно очищується за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без відключення пилососу. Апарат додатково укомплектований фільтром класу H та сертифікований на придатність для збирання шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки. Корпус фільтру та сміттєзбірник промислового пилососу виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконано з міцної сталі та забезпечено великими колесами для легкого транспортування.

Особливості та переваги
ACD = Applied for Combustible Dust (придатність для збору горючого пилу)
  • Для економічного та безпечного збору горючого пилу.
  • Відповідає стандарту IEC 60335-2-69.
Клас H
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру і додатковим патронним фільтром
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с) 106
Розрідження (мбар) 225
Об'єм сміттєзбірника (л) 40
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 77
Довжина кабелю. (м) 10
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,6
Клас вторинного фільтра H
Площа поверхні вторинного фільтра (м²) 1,6
Маса (без приладдя) (кг) 36
Вага (з упаковкою) (кг) 39,559
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 645 x 655 x 1150

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD

Відео

Області застосування
  • Для збору горючого пилу
Аксесуари