Промисловий пилосос IVM 40/24-2 H ACD
Мобільний та надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 H ACD розрахований на збір дрібних та великих частинок горючих речовин.
Надійний, довговічний, компактний та мобільний: 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 H ACD, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібні та великі відходи горючих твердих речовин на невибухонебезпечних виробничих ділянках. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко та зручно очищується за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без відключення пилососу. Апарат додатково укомплектований фільтром класу H та сертифікований на придатність для збирання шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки. Корпус фільтру та сміттєзбірник промислового пилососу виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконано з міцної сталі та забезпечено великими колесами для легкого транспортування.
Особливості та переваги
ACD = Applied for Combustible Dust (придатність для збору горючого пилу)
- Для економічного та безпечного збору горючого пилу.
- Відповідає стандарту IEC 60335-2-69.
Клас H
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру і додатковим патронним фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|106
|Розрідження (мбар)
|225
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,6
|Клас вторинного фільтра
|H
|Площа поверхні вторинного фільтра (м²)
|1,6
|Маса (без приладдя) (кг)
|36
|Вага (з упаковкою) (кг)
|39,559
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|645 x 655 x 1150
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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Області застосування
- Для збору горючого пилу