Надійний, довговічний, компактний та мобільний: 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 H ACD, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібні та великі відходи горючих твердих речовин на невибухонебезпечних виробничих ділянках. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M з політетрафторетиленовим покриттям легко та зручно очищується за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без відключення пилососу. Апарат додатково укомплектований фільтром класу H та сертифікований на придатність для збирання шкідливого для здоров'я пилу високого ступеня небезпеки. Корпус фільтру та сміттєзбірник промислового пилососу виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконано з міцної сталі та забезпечено великими колесами для легкого транспортування.