Промышленный пылесос IVM 40/24-2 M Lp
Мобильный и надежный 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 Lp для сбора мелкой пыли и крупного мусора. С системой сбора мусора Longopac для его утилизации без распространения пыли.
Надежный, долговечный, компактный и мобильный: наш 2-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 40/24-2 Lp, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкую пыль и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из двух двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M легко и удобно очищается при помощи высокоэффективной системы очистки фильтра Pull and Clean без отключения пылесоса. Система сбора мусора Longopac гарантирует его утилизацию без распространения пыли. Корпус фильтра изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки.
Особенности и преимущества
2 всасывающие турбины
- Высокая мощность всасывания и надежность.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|100 / 360
|Разрежение (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,5
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|47
|Вес (с упаковкой) (кг)
|47,774
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|680 x 655 x 1435
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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