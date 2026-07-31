Промисловий пилосос IVM 40/24-2 M Lp

Мобільний і надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 Lp для збирання дрібного пилу і крупного сміття. Із системою збору сміття Longopac для його утилізації без поширення пилу.

Надійний, довговічний, компактний і мобільний: наш 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 Lp, що має універсальні можливості, дає змогу збирати дрібний пил і великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M легко і зручно очищається за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без відключення пилососа. Система збору сміття Longopac гарантує його утилізацію без поширення пилу. Корпус фільтра виготовлено з неіржавкої сталі, стійкої до кислот і корозії, а шасі виготовлено з міцної сталі та забезпечено великими колесами для легкого транспортування.

Особливості та переваги
2 всмоктувальні турбіни
  • Висока потужність всмоктування та надійність.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 100 / 360
Розрідження (мбар/кПа) 225 / 22,5
Об'єм сміттєзбірника (л) 40
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 77
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,5
Маса (без приладдя) (кг) 47
Вага (з упаковкою) (кг) 47,774
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 680 x 655 x 1435

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 M Lp
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 M Lp
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 M Lp
Промисловий пилосос IVM 40/24-2 M Lp

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