Промисловий пилосос IVM 40/24-2 M Lp
Мобільний і надійний 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 Lp для збирання дрібного пилу і крупного сміття. Із системою збору сміття Longopac для його утилізації без поширення пилу.
Надійний, довговічний, компактний і мобільний: наш 2-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 40/24-2 Lp, що має універсальні можливості, дає змогу збирати дрібний пил і великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із двох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M легко і зручно очищається за допомогою високоефективної системи очищення фільтра Pull and Clean без відключення пилососа. Система збору сміття Longopac гарантує його утилізацію без поширення пилу. Корпус фільтра виготовлено з неіржавкої сталі, стійкої до кислот і корозії, а шасі виготовлено з міцної сталі та забезпечено великими колесами для легкого транспортування.
Особливості та переваги
2 всмоктувальні турбіни
- Висока потужність всмоктування та надійність.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|100 / 360
|Розрідження (мбар/кПа)
|225 / 22,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|40
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,5
|Маса (без приладдя) (кг)
|47
|Вага (з упаковкою) (кг)
|47,774
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|680 x 655 x 1435
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео