Надежный, долговечный и мобильный: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/36-3 H, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкие и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из трех двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M может легко, удобно и эффективно очищаться при помощи рычага, приводящего в действие механизм виброочистки. Аппарат оснащен также сертифицированным фильтром класса H. Очистка фильтра продлевает срок его службы и уменьшает затраты на техническое обслуживание. Корпус и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки. Аппарат сертифицирован на соответствие классу H (для сбора пыли высокой степени опасности).