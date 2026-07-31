Промышленный пылесос IVM 60/36-3 H

Мобильный и надежный 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/36-3 H для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Со звездчатым фильтром класса M и патронным фильтром класса H.

Надежный, долговечный и мобильный: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/36-3 H, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкие и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из трех двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M может легко, удобно и эффективно очищаться при помощи рычага, приводящего в действие механизм виброочистки. Аппарат оснащен также сертифицированным фильтром класса H. Очистка фильтра продлевает срок его службы и уменьшает затраты на техническое обслуживание. Корпус и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки. Аппарат сертифицирован на соответствие классу H (для сбора пыли высокой степени опасности).

Особенности и преимущества
Класс H
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Оснащение тремя всасывающими турбинами
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 122 / 440
Разрежение (мбар/кПа) 204 / 20,4
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3,6
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 79
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2
Класс вторичного фильтра H
Площадь поверхности вторичного фильтра (м²) 3,5
Вес (без аксессуаров) (кг) 78
Вес (с упаковкой) (кг) 78,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1020 x 680 x 1670

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVM 60/36-3 H
Промышленный пылесос IVM 60/36-3 H
Промышленный пылесос IVM 60/36-3 H
Промышленный пылесос IVM 60/36-3 H

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Области применения
  • Для сбора вредной для здоровья пыли
Принадлежности