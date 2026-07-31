Промышленный пылесос IVM 60/36-3 H
Мобильный и надежный 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/36-3 H для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Со звездчатым фильтром класса M и патронным фильтром класса H.
Надежный, долговечный и мобильный: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса IVM 60/36-3 H, обладающий универсальными возможностями, позволяет собирать мелкие и крупные твердые отходы промышленного производства. Аппарат включается в однофазную сеть, причем каждый из трех двигателей управляется отдельно. Большой звездчатый фильтр класса M может легко, удобно и эффективно очищаться при помощи рычага, приводящего в действие механизм виброочистки. Аппарат оснащен также сертифицированным фильтром класса H. Очистка фильтра продлевает срок его службы и уменьшает затраты на техническое обслуживание. Корпус и мусоросборник аппарата изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к кислотам и коррозии, а шасси выполнено из прочной стали и снабжено большими колесами для легкой транспортировки. Аппарат сертифицирован на соответствие классу H (для сбора пыли высокой степени опасности).
Особенности и преимущества
Класс H
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
Оснащение тремя всасывающими турбинами
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|122 / 440
|Разрежение (мбар/кПа)
|204 / 20,4
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3,6
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|79
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2
|Класс вторичного фильтра
|H
|Площадь поверхности вторичного фильтра (м²)
|3,5
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|78
|Вес (с упаковкой) (кг)
|78,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1020 x 680 x 1670
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для сбора вредной для здоровья пыли