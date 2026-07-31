Промисловий пилосос IVM 60/36-3 H

Мобільний та надійний 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 60/36-3 H для збору дрібного пилу та великого сміття. Із зірчастим фільтром класу M і патронним фільтром класу H.

Надійний, довговічний та мобільний: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 60/36-3 H, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібні та великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із трьох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M може легко, зручно та ефективно очищатися за допомогою важеля, що приводить у дію механізм віброочищення. Апарат оснащений сертифікованим фільтром класу H. Очищення фільтра продовжує термін його служби і зменшує витрати на технічне обслуговування. Корпус та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування. Апарат сертифікований на відповідність класу H (для збирання пилу високого ступеня небезпеки).

Особливості та переваги
Клас H
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Оснащення трьома турбінами, що всмоктують.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 122 / 440
Розрідження (мбар/кПа) 204 / 20,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 3,6
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 79
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2
Клас вторинного фільтра H
Площа поверхні вторинного фільтра (м²) 3,5
Маса (без приладдя) (кг) 78
Вага (з упаковкою) (кг) 78,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1020 x 680 x 1670

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVM 60/36-3 H
Промисловий пилосос IVM 60/36-3 H
Промисловий пилосос IVM 60/36-3 H
Промисловий пилосос IVM 60/36-3 H

Відео

Області застосування
  • Для збору шкідливого для здоров'я пилу
Аксесуари