Промисловий пилосос IVM 60/36-3 H
Мобільний та надійний 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 60/36-3 H для збору дрібного пилу та великого сміття. Із зірчастим фільтром класу M і патронним фільтром класу H.
Надійний, довговічний та мобільний: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 60/36-3 H, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібні та великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із трьох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M може легко, зручно та ефективно очищатися за допомогою важеля, що приводить у дію механізм віброочищення. Апарат оснащений сертифікованим фільтром класу H. Очищення фільтра продовжує термін його служби і зменшує витрати на технічне обслуговування. Корпус та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування. Апарат сертифікований на відповідність класу H (для збирання пилу високого ступеня небезпеки).
Особливості та переваги
Клас H
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
Оснащення трьома турбінами, що всмоктують.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|122 / 440
|Розрідження (мбар/кПа)
|204 / 20,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3,6
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|79
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2
|Клас вторинного фільтра
|H
|Площа поверхні вторинного фільтра (м²)
|3,5
|Маса (без приладдя) (кг)
|78
|Вага (з упаковкою) (кг)
|78,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1020 x 680 x 1670
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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Області застосування
- Для збору шкідливого для здоров'я пилу