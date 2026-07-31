Надійний, довговічний та мобільний: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу IVM 60/36-3 H, що має універсальні можливості, дозволяє збирати дрібні та великі тверді відходи промислового виробництва. Апарат вмикається в однофазну мережу, причому кожен із трьох двигунів керується окремо. Великий зірчастий фільтр класу M може легко, зручно та ефективно очищатися за допомогою важеля, що приводить у дію механізм віброочищення. Апарат оснащений сертифікованим фільтром класу H. Очищення фільтра продовжує термін його служби і зменшує витрати на технічне обслуговування. Корпус та сміттєзбірник апарату виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до кислот та корозії, а шасі виконане з міцної сталі та забезпечене великими колесами для легкого транспортування. Апарат сертифікований на відповідність класу H (для збирання пилу високого ступеня небезпеки).