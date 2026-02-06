Промышленный пылесос IVM 60/36 -3 Промышленный пылесос

3-моторный, мобильный и прочный однофазный промышленный пылесос среднего класса производительности IVM 60/36-3 для универсального применения в промышленности для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Оснащается зведчатым фильтром класса M.

Надежный, прочный, мобильный: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса производительности IVM 60/36-3 для универсального применения и сбора мелкой пыли и крупного мусора на промышленных объектах. Надежный аппарат работает от однофазной сети. Каждая из трех турбин может управляться независимо. Большой звездчатый фильтр класса M с запатентованным механизмом очистки может быть просто и эффективно очищаться. В свою очередь, очистка фильтра увеличивает его срок службы и сокращает непредвиденные простои. Корпус и мусоросборник пылесоса изготовлен из нержавеющей стали устойчивой к кислотам и коррозии. Большие колеса аппарата упрощают транспортировку.

Особенности и преимущества
Оснащение тремя всасывающими турбинами
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 221 / 799
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 60
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3,6
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50 НД 40
Уровень звукового давления (дБ(А)) 79
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Масса (без принадлежностей) (кг) 68
Вес (с упаковкой) (кг) 72,574
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1020 x 680 x 1490

Оснащение

  • Основной фильтр: Звездчатый фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

