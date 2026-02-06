Надежный, прочный, мобильный: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса производительности IVM 60/36-3 для универсального применения и сбора мелкой пыли и крупного мусора на промышленных объектах. Надежный аппарат работает от однофазной сети. Каждая из трех турбин может управляться независимо. Большой звездчатый фильтр класса M с запатентованным механизмом очистки может быть просто и эффективно очищаться. В свою очередь, очистка фильтра увеличивает его срок службы и сокращает непредвиденные простои. Корпус и мусоросборник пылесоса изготовлен из нержавеющей стали устойчивой к кислотам и коррозии. Большие колеса аппарата упрощают транспортировку.