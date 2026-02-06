Промышленный пылесос IVM 60/36 -3 Промышленный пылесос
3-моторный, мобильный и прочный однофазный промышленный пылесос среднего класса производительности IVM 60/36-3 для универсального применения в промышленности для сбора мелкой пыли и крупного мусора. Оснащается зведчатым фильтром класса M.
Надежный, прочный, мобильный: наш 3-моторный промышленный пылесос среднего класса производительности IVM 60/36-3 для универсального применения и сбора мелкой пыли и крупного мусора на промышленных объектах. Надежный аппарат работает от однофазной сети. Каждая из трех турбин может управляться независимо. Большой звездчатый фильтр класса M с запатентованным механизмом очистки может быть просто и эффективно очищаться. В свою очередь, очистка фильтра увеличивает его срок службы и сокращает непредвиденные простои. Корпус и мусоросборник пылесоса изготовлен из нержавеющей стали устойчивой к кислотам и коррозии. Большие колеса аппарата упрощают транспортировку.
Особенности и преимущества
Оснащение тремя всасывающими турбинами
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|221 / 799
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3,6
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50 НД 40
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|79
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|68
|Вес (с упаковкой) (кг)
|72,574
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1020 x 680 x 1490
Оснащение
- Основной фильтр: Звездчатый фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
