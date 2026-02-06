Надійний, міцний, мобільний: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу продуктивності IVM 60/36-3 для універсального застосування та збирання дрібного пилу та великого сміття на промислових об'єктах. Надійний апарат працює від однофазної мережі. Кожна із трьох турбін може керуватися незалежно. Великий зірчастий фільтр класу M із запатентованим механізмом очищення може просто та ефективно очищуватись. У свою чергу, очищення фільтра збільшує його термін служби та скорочує непередбачені простої. Корпус та сміттєзбірник пилососа виготовлені з нержавіючої сталі стійкої до кислот та корозії. Великі колеса апарату полегшують транспортування.