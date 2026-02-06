Промисловий пилосос IVM 60/36 -3
3-моторний, мобільний та міцний однофазний промисловий пилосос середнього класу продуктивності IVM 60/36-3 для універсального застосування в промисловості для збору дрібного пилу та великого сміття. Оснащується відомим фільтром класу M.
Надійний, міцний, мобільний: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу продуктивності IVM 60/36-3 для універсального застосування та збирання дрібного пилу та великого сміття на промислових об'єктах. Надійний апарат працює від однофазної мережі. Кожна із трьох турбін може керуватися незалежно. Великий зірчастий фільтр класу M із запатентованим механізмом очищення може просто та ефективно очищуватись. У свою чергу, очищення фільтра збільшує його термін служби та скорочує непередбачені простої. Корпус та сміттєзбірник пилососа виготовлені з нержавіючої сталі стійкої до кислот та корозії. Великі колеса апарату полегшують транспортування.
Особливості та переваги
Оснащення трьома турбінами, що всмоктують.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|221 / 799
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3,6
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50 НД 40
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|79
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|68
|Вага (з упаковкою) (кг)
|72,574
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1020 x 680 x 1490
Оснащення
- Основний фільтр: Зірчастий фільтр
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео