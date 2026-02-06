Промисловий пилосос IVM 60/36 -3

3-моторний, мобільний та міцний однофазний промисловий пилосос середнього класу продуктивності IVM 60/36-3 для універсального застосування в промисловості для збору дрібного пилу та великого сміття. Оснащується відомим фільтром класу M.

Надійний, міцний, мобільний: наш 3-моторний промисловий пилосос середнього класу продуктивності IVM 60/36-3 для універсального застосування та збирання дрібного пилу та великого сміття на промислових об'єктах. Надійний апарат працює від однофазної мережі. Кожна із трьох турбін може керуватися незалежно. Великий зірчастий фільтр класу M із запатентованим механізмом очищення може просто та ефективно очищуватись. У свою чергу, очищення фільтра збільшує його термін служби та скорочує непередбачені простої. Корпус та сміттєзбірник пилососа виготовлені з нержавіючої сталі стійкої до кислот та корозії. Великі колеса апарату полегшують транспортування.

Особливості та переваги
Оснащення трьома турбінами, що всмоктують.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 221 / 799
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Номінальна споживана потужність (кВт) 3,6
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50 НД 40
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 79
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 68
Вага (з упаковкою) (кг) 72,574
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1020 x 680 x 1490

Оснащення

  • Основний фільтр: Зірчастий фільтр
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVM 60/36 -3
Промисловий пилосос IVM 60/36 -3
Промисловий пилосос IVM 60/36 -3

Відео

