Промышленный пылесос IVR 100/30 Ef
IVR 100/30 Ef надежный промышленный пылесос. Для мобильной и стационарной уборки твердых веществ – от мелкой стружки и опасной пыли до песка и абразива.
Мобильный промышленный пылесос IVR 100/30 Ef разработан специально для самых требовательных промышленных требований с точки зрения производительности, надежности и удобства использования. Благодаря приваренным вставным элементам погрузчика, ушкам крана, сливному клапану и эргономичной откидной тележке есть разные варианты удобного опорожнения контейнера на 100 л. Таким образом, можно быстро и легко утилизировать большие количества твердых веществ, как в виде мелкой опасной пыли (OEL ≥ 0,1 мг/м3), так и песка или абразива. Система фильтров класса M, укрепленный карманный фильтр и возможность ручной очистки фильтра гарантирует безопасное вакуумирование с неизменно высокой мощностью всасывания в любое время. Это обеспечивается мощным, энергоэффективным вентилятором боковых каналов (IE2) и двигателем, работающим с номинальной входной мощностью 3 кВт, и разработан специально для непрерывного использования.
Особенности и преимущества
Высокая надежность и универсальные возможности
- С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы).
- Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Удобная ручная очистка фильтра
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
- Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 315
|Разрежение (мбар/кПа)
|260 / 26
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|172
|Вес (с упаковкой) (кг)
|172,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|950 x 715 x 1985
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Области применения
- Для сбора больших объемов мелкой и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для сбора больших объемов твердых отходов, например крупной стружки или песка