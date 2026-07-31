Промышленный пылесос IVR 100/30 Ef

IVR 100/30 Ef надежный промышленный пылесос. Для мобильной и стационарной уборки твердых веществ – от мелкой стружки и опасной пыли до песка и абразива.

Мобильный промышленный пылесос IVR 100/30 Ef разработан специально для самых требовательных промышленных требований с точки зрения производительности, надежности и удобства использования. Благодаря приваренным вставным элементам погрузчика, ушкам крана, сливному клапану и эргономичной откидной тележке есть разные варианты удобного опорожнения контейнера на 100 л. Таким образом, можно быстро и легко утилизировать большие количества твердых веществ, как в виде мелкой опасной пыли (OEL ≥ 0,1 мг/м3), так и песка или абразива. Система фильтров класса M, укрепленный карманный фильтр и возможность ручной очистки фильтра гарантирует безопасное вакуумирование с неизменно высокой мощностью всасывания в любое время. Это обеспечивается мощным, энергоэффективным вентилятором боковых каналов (IE2) и двигателем, работающим с номинальной входной мощностью 3 кВт, и разработан специально для непрерывного использования.

Особенности и преимущества
Высокая надежность и универсальные возможности
  • С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы).
  • Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Удобная ручная очистка фильтра
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
  • Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 88 / 315
Разрежение (мбар/кПа) 260 / 26
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Вес (без аксессуаров) (кг) 172
Вес (с упаковкой) (кг) 172,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 950 x 715 x 1985
Промышленный пылесос IVR 100/30 Ef
Промышленный пылесос IVR 100/30 Ef
Промышленный пылесос IVR 100/30 Ef

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Области применения
  • Для сбора больших объемов мелкой и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для сбора больших объемов твердых отходов, например крупной стружки или песка
Принадлежности