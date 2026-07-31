Мобильный промышленный пылесос IVR 100/30 Ef разработан специально для самых требовательных промышленных требований с точки зрения производительности, надежности и удобства использования. Благодаря приваренным вставным элементам погрузчика, ушкам крана, сливному клапану и эргономичной откидной тележке есть разные варианты удобного опорожнения контейнера на 100 л. Таким образом, можно быстро и легко утилизировать большие количества твердых веществ, как в виде мелкой опасной пыли (OEL ≥ 0,1 мг/м3), так и песка или абразива. Система фильтров класса M, укрепленный карманный фильтр и возможность ручной очистки фильтра гарантирует безопасное вакуумирование с неизменно высокой мощностью всасывания в любое время. Это обеспечивается мощным, энергоэффективным вентилятором боковых каналов (IE2) и двигателем, работающим с номинальной входной мощностью 3 кВт, и разработан специально для непрерывного использования.