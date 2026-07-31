Мобільний промисловий пилосос IVR 100/30 Ef розроблений спеціально для найвимогливіших промислових вимог з точки зору продуктивності, надійності та зручності користування. Завдяки привареним вставним елементам навантажувача, вушкам крана, зливному клапану та ергономічному відкидному візку є різні варіанти зручного спорожнення контейнера на 100 л. Таким чином, можна швидко та легко утилізувати великі кількості твердих речовин, як у вигляді дрібного небезпечного пилу (OEL ≥ 0,1 мг / м3), так і піску або абразиву. Система фільтрів класу M, зміцненим кишеньковим фільтром та можливістю ручного очищення фільтра гарантує безпечне вакуумування з незмінно високою потужністю всмоктування в будь-який час. Це забезпечується потужним, енергоефективним вентилятором бічних каналів (IE2) та двигуном, що працює з номінальною вхідною потужністю 3 кВт, і був розроблений спеціально для безперевного використання.