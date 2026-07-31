Промисловий пилосос IVR 100/30 Ef

IVR 100/30 Ef надійний промисловий пилосос. Для мобільного та стаціонарного прибирання твердих речовин - від дрібної стружки та небезпечного пилу до піску та абразиву.

Мобільний промисловий пилосос IVR 100/30 Ef розроблений спеціально для найвимогливіших промислових вимог з точки зору продуктивності, надійності та зручності користування. Завдяки привареним вставним елементам навантажувача, вушкам крана, зливному клапану та ергономічному відкидному візку є різні варіанти зручного спорожнення контейнера на 100 л. Таким чином, можна швидко та легко утилізувати великі кількості твердих речовин, як у вигляді дрібного небезпечного пилу (OEL ≥ 0,1 мг / м3), так і піску або абразиву. Система фільтрів класу M, зміцненим кишеньковим фільтром та можливістю ручного очищення фільтра гарантує безпечне вакуумування з незмінно високою потужністю всмоктування в будь-який час. Це забезпечується потужним, енергоефективним вентилятором бічних каналів (IE2) та двигуном, що працює з номінальною вхідною потужністю 3 кВт, і був розроблений спеціально для безперевного використання.

Особливості та переваги
Висока надійність та універсальні можливості
  • З практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби).
  • Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
  • Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Зручне ручне очищення фільтра
  • При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
  • Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
  • Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
  • Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 88 / 315
Розрідження (мбар/кПа) 260 / 26
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 62
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,75
Маса (без приладдя) (кг) 172
Вага (з упаковкою) (кг) 172,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 950 x 715 x 1985
Промисловий пилосос IVR 100/30 Ef
Промисловий пилосос IVR 100/30 Ef
Промисловий пилосос IVR 100/30 Ef

Відео

Області застосування
  • Для збору великих обсягів дрібного та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для збирання великих обсягів твердих відходів, наприклад, великої стружки або піску
Аксесуари