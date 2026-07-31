Промисловий пилосос IVR 100/30 Ef
IVR 100/30 Ef надійний промисловий пилосос. Для мобільного та стаціонарного прибирання твердих речовин - від дрібної стружки та небезпечного пилу до піску та абразиву.
Мобільний промисловий пилосос IVR 100/30 Ef розроблений спеціально для найвимогливіших промислових вимог з точки зору продуктивності, надійності та зручності користування. Завдяки привареним вставним елементам навантажувача, вушкам крана, зливному клапану та ергономічному відкидному візку є різні варіанти зручного спорожнення контейнера на 100 л. Таким чином, можна швидко та легко утилізувати великі кількості твердих речовин, як у вигляді дрібного небезпечного пилу (OEL ≥ 0,1 мг / м3), так і піску або абразиву. Система фільтрів класу M, зміцненим кишеньковим фільтром та можливістю ручного очищення фільтра гарантує безпечне вакуумування з незмінно високою потужністю всмоктування в будь-який час. Це забезпечується потужним, енергоефективним вентилятором бічних каналів (IE2) та двигуном, що працює з номінальною вхідною потужністю 3 кВт, і був розроблений спеціально для безперевного використання.
Особливості та переваги
Висока надійність та універсальні можливості
- З практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби).
- Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Зручне ручне очищення фільтра
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
- Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|88 / 315
|Розрідження (мбар/кПа)
|260 / 26
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|62
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Маса (без приладдя) (кг)
|172
|Вага (з упаковкою) (кг)
|172,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|950 x 715 x 1985
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Області застосування
- Для збору великих обсягів дрібного та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для збирання великих обсягів твердих відходів, наприклад, великої стружки або піску