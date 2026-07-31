Промышленный пылесос IVR 100/40-Pp Sc

Промышленный пылесос RI 332 V12 с пневматическим приводом предназначен для сбора пыли и пастообразных веществ, находящихся на большом удалении от аппарата. Пылесос оснащается мешочным фильтром.

Индустриальный пылесос RI 332 V12 с многоступенчатым пневматическим приводом создает очень высокое разрежение, позволяющее собирать пыль и даже пастообразные производственные отходы, находящиеся на большом расстоянии от аппарата. Пылесос оснащается высокоэффективным мешочным фильтром, надежно задерживающим даже мелкую пыль (предлагаются мешочные фильтры с разной площадью поверхности – 1,75 или 3,2 м²). Полиэтиленовый мешок и компенсационный шланг обеспечивают утилизацию мусора без распространения пыли. 100-литровый мусоросборник легко снимается благодаря механизму опускания и так же легко устанавливается обратно.

Особенности и преимущества
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
  • Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу.
  • Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Простая система ручной виброочистки фильтра
  • Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает постоянное сохранение высокой силы всасывания.
Малошумная работа
  • Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Спецификации

Технические характеристики

Расход воздуха (л/с/м³/ч) 95 / 341
Разрежение (мбар/кПа) 500 / 50
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 4
Способ сбора Пневматический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 55 - 80
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Вес (без аксессуаров) (кг) 101
Вес (с упаковкой) (кг) 104,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 915 x 760 x 1620
Промышленный пылесос IVR 100/40-Pp Sc
Промышленный пылесос IVR 100/40-Pp Sc

Видео

Принадлежности