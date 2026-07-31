Индустриальный пылесос RI 332 V12 с многоступенчатым пневматическим приводом создает очень высокое разрежение, позволяющее собирать пыль и даже пастообразные производственные отходы, находящиеся на большом расстоянии от аппарата. Пылесос оснащается высокоэффективным мешочным фильтром, надежно задерживающим даже мелкую пыль (предлагаются мешочные фильтры с разной площадью поверхности – 1,75 или 3,2 м²). Полиэтиленовый мешок и компенсационный шланг обеспечивают утилизацию мусора без распространения пыли. 100-литровый мусоросборник легко снимается благодаря механизму опускания и так же легко устанавливается обратно.