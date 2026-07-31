Промышленный пылесос IVR 100/40-Pp Sc
Промышленный пылесос RI 332 V12 с пневматическим приводом предназначен для сбора пыли и пастообразных веществ, находящихся на большом удалении от аппарата. Пылесос оснащается мешочным фильтром.
Индустриальный пылесос RI 332 V12 с многоступенчатым пневматическим приводом создает очень высокое разрежение, позволяющее собирать пыль и даже пастообразные производственные отходы, находящиеся на большом расстоянии от аппарата. Пылесос оснащается высокоэффективным мешочным фильтром, надежно задерживающим даже мелкую пыль (предлагаются мешочные фильтры с разной площадью поверхности – 1,75 или 3,2 м²). Полиэтиленовый мешок и компенсационный шланг обеспечивают утилизацию мусора без распространения пыли. 100-литровый мусоросборник легко снимается благодаря механизму опускания и так же легко устанавливается обратно.
Особенности и преимущества
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
- Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу.
- Простая и безопасная утилизация мусора благодаря применению полиэтиленового мешка.
Простая система ручной виброочистки фильтра
- Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает постоянное сохранение высокой силы всасывания.
Малошумная работа
- Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|95 / 341
|Разрежение (мбар/кПа)
|500 / 50
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|4
|Способ сбора
|Пневматический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|55 - 80
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|101
|Вес (с упаковкой) (кг)
|104,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 760 x 1620
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