Промисловий пилосос IVR 100/40-Pp Sc
Промисловий пилосос RI 332 V12 з пневматичним приводом призначений для збору пилу і пастоподібних речовин, що знаходяться на великій відстані від апарату. Пилосос оснащується мішковим фільтром.
Індустріальний пилосос RI 332 V12 з багатоступеневим пневматичним приводом створює дуже високе розрідження, що дозволяє збирати пил і навіть пастоподібні виробничі відходи, що знаходяться на великій відстані від апарату. Пилосос оснащується високоефективним мішковим фільтром, надійно затримує навіть дрібний пил (пропонуються мішечні фільтри з різною площею поверхні - 1,75 або 3,2 м²). Поліетиленовий мішок і компенсаційний шланг забезпечують утилізацію сміття без розповсюдження пилу. 100-літровий сміттєзбірник легко знімається завдяки механізму опускання та так же легко встановлюється назад.
Особливості та переваги
Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилу
- Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу.
- Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Проста система ручного віброочищення фільтра
- Регулярне очищення фільтра за допомогою важеля забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування.
Малошумна робота
- Звукоізоляція приводного вузла забезпечує роботу з низьким рівнем шуму.
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|95 / 341
|Розрідження (мбар/кПа)
|500 / 50
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|4
|Спосіб збору
|Пневматичний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|55 - 80
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Маса (без приладдя) (кг)
|101
|Вага (з упаковкою) (кг)
|104,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 760 x 1620
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