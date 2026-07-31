Індустріальний пилосос RI 332 V12 з багатоступеневим пневматичним приводом створює дуже високе розрідження, що дозволяє збирати пил і навіть пастоподібні виробничі відходи, що знаходяться на великій відстані від апарату. Пилосос оснащується високоефективним мішковим фільтром, надійно затримує навіть дрібний пил (пропонуються мішечні фільтри з різною площею поверхні - 1,75 або 3,2 м²). Поліетиленовий мішок і компенсаційний шланг забезпечують утилізацію сміття без розповсюдження пилу. 100-літровий сміттєзбірник легко знімається завдяки механізму опускання та так же легко встановлюється назад.