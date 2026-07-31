Промисловий пилосос IVR 100/40-Pp Sc

Промисловий пилосос RI 332 V12 з пневматичним приводом призначений для збору пилу і пастоподібних речовин, що знаходяться на великій відстані від апарату. Пилосос оснащується мішковим фільтром.

Індустріальний пилосос RI 332 V12 з багатоступеневим пневматичним приводом створює дуже високе розрідження, що дозволяє збирати пил і навіть пастоподібні виробничі відходи, що знаходяться на великій відстані від апарату. Пилосос оснащується високоефективним мішковим фільтром, надійно затримує навіть дрібний пил (пропонуються мішечні фільтри з різною площею поверхні - 1,75 або 3,2 м²). Поліетиленовий мішок і компенсаційний шланг забезпечують утилізацію сміття без розповсюдження пилу. 100-літровий сміттєзбірник легко знімається завдяки механізму опускання та так же легко встановлюється назад.

Особливості та переваги
Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилу
  • Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу.
  • Проста і безпечна утилізація сміття завдяки застосуванню поліетиленового мішка.
Проста система ручного віброочищення фільтра
  • Регулярне очищення фільтра за допомогою важеля забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування.
Малошумна робота
  • Звукоізоляція приводного вузла забезпечує роботу з низьким рівнем шуму.
Специфікації

Технічні характеристики

Витрата повітря (л/с/м³/год) 95 / 341
Розрідження (мбар/кПа) 500 / 50
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Номінальна споживана потужність (кВт) 4
Спосіб збору Пневматичний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 55 - 80
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,75
Маса (без приладдя) (кг) 101
Вага (з упаковкою) (кг) 104,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 915 x 760 x 1620
Промисловий пилосос IVR 100/40-Pp Sc
Промисловий пилосос IVR 100/40-Pp Sc

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