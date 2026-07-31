Промышленный пылесос IVR 100/60 Ef
Основным назначением мобильного индустриального пылесоса IVR 100/60 Ef является сбор больших объемов песка, мелкого гравия, а также и пыли или мелкой стружки. Аппарат рассчитан на непрерывную промышленную эксплуатацию.
Оснащенный системой фильтрации класса L, обеспечивающей безопасный сбор мелкой пыли, крупной стружки, песка, гравия и т. п. материалов, надежный и легкий в обслуживании трехфазный индустриальный пылесос IVR 100/60 как нельзя лучше подходит для сложных условий промышленной эксплуатации. При этом долговечный промываемый карманный фильтр, оснащенный устройством ручной виброочистки, гарантирует сохранение постоянной высокой силы всасывания, создаваемой мощной и энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, обеспечивающей очень высокое разрежение. Ее малообслуживаемый приводной двигатель мощностью 6 кВт рассчитан на непрерывную работу. Удобное опустошение 100-литрового мусоросборника без предварительного снятия приводной головки обеспечивается эргономичным механизмом его опускания или возможностью использования вилочного погрузчика. Аппарат, пригодный как для мобильного, так и для стационарного применения, имеет низкий уровень шума и может быть также оснащен управляемой вручную системой разгрузки мусора, отвечающей индивидуальным запросам.
Особенности и преимущества
Высокая надежность и универсальные возможности
- С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы).
- Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Удобная ручная очистка фильтра
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
- Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|175 / 630
|Разрежение (мбар/кПа)
|260 / 26
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|6
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|250
|Вес (с упаковкой) (кг)
|250,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1670 x 760 x 1840
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Области применения
- Для сбора больших объемов твердых отходов, например крупной стружки или песка