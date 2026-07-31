Оснащенный системой фильтрации класса L, обеспечивающей безопасный сбор мелкой пыли, крупной стружки, песка, гравия и т. п. материалов, надежный и легкий в обслуживании трехфазный индустриальный пылесос IVR 100/60 как нельзя лучше подходит для сложных условий промышленной эксплуатации. При этом долговечный промываемый карманный фильтр, оснащенный устройством ручной виброочистки, гарантирует сохранение постоянной высокой силы всасывания, создаваемой мощной и энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, обеспечивающей очень высокое разрежение. Ее малообслуживаемый приводной двигатель мощностью 6 кВт рассчитан на непрерывную работу. Удобное опустошение 100-литрового мусоросборника без предварительного снятия приводной головки обеспечивается эргономичным механизмом его опускания или возможностью использования вилочного погрузчика. Аппарат, пригодный как для мобильного, так и для стационарного применения, имеет низкий уровень шума и может быть также оснащен управляемой вручную системой разгрузки мусора, отвечающей индивидуальным запросам.