Промышленный пылесос IVR 100/60 Ef

Основным назначением мобильного индустриального пылесоса IVR 100/60 Ef является сбор больших объемов песка, мелкого гравия, а также и пыли или мелкой стружки. Аппарат рассчитан на непрерывную промышленную эксплуатацию.

Оснащенный системой фильтрации класса L, обеспечивающей безопасный сбор мелкой пыли, крупной стружки, песка, гравия и т. п. материалов, надежный и легкий в обслуживании трехфазный индустриальный пылесос IVR 100/60 как нельзя лучше подходит для сложных условий промышленной эксплуатации. При этом долговечный промываемый карманный фильтр, оснащенный устройством ручной виброочистки, гарантирует сохранение постоянной высокой силы всасывания, создаваемой мощной и энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, обеспечивающей очень высокое разрежение. Ее малообслуживаемый приводной двигатель мощностью 6 кВт рассчитан на непрерывную работу. Удобное опустошение 100-литрового мусоросборника без предварительного снятия приводной головки обеспечивается эргономичным механизмом его опускания или возможностью использования вилочного погрузчика. Аппарат, пригодный как для мобильного, так и для стационарного применения, имеет низкий уровень шума и может быть также оснащен управляемой вручную системой разгрузки мусора, отвечающей индивидуальным запросам.

Особенности и преимущества
Высокая надежность и универсальные возможности
  • С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы).
  • Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Удобная ручная очистка фильтра
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
  • Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 175 / 630
Разрежение (мбар/кПа) 260 / 26
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 6
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Вес (без аксессуаров) (кг) 250
Вес (с упаковкой) (кг) 250,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1670 x 760 x 1840
Промышленный пылесос IVR 100/60 Ef
Промышленный пылесос IVR 100/60 Ef
Промышленный пылесос IVR 100/60 Ef

Видео

Области применения
  • Для сбора больших объемов твердых отходов, например крупной стружки или песка
Принадлежности