Оснащений системою фільтрації класу L, що забезпечує безпечний збір дрібного пилу, великої стружки, піску, гравію та інших матеріалів. Надійний і легкий в обслуговуванні трифазний індустріальний пилосос IVR 100/60 якнайкраще підходить для складних умов промислової експлуатації. При цьому довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, оснащений пристроєм ручного віброочищення, гарантує збереження постійної високої сили всмоктування, що створюється потужною і енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, що забезпечує дуже високе розрідження. Її приводний двигун потужністю 6 кВт розрахований на безперервну роботу. Зручне спустошення 100-літрового сміттєзбірника без попереднього зняття приводної головки забезпечується ергономічним механізмом його опускання або можливістю використання навантажувача. Апарат, придатний як для мобільного, так і для стаціонарного застосування, має низький рівень шуму і може бути оснащений керованою вручну системою розвантаження сміття, що відповідає індивідуальним запитам.