Промисловий пилосос IVR 100/60 Ef
Основним призначенням мобільного індустріального пилососу IVR 100/60 Ef є збір великих обсягів піску, дрібного гравію, а також пилу або дрібної стружки. Апарат розрахований на безперервну промислову експлуатацію.
Оснащений системою фільтрації класу L, що забезпечує безпечний збір дрібного пилу, великої стружки, піску, гравію та інших матеріалів. Надійний і легкий в обслуговуванні трифазний індустріальний пилосос IVR 100/60 якнайкраще підходить для складних умов промислової експлуатації. При цьому довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, оснащений пристроєм ручного віброочищення, гарантує збереження постійної високої сили всмоктування, що створюється потужною і енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, що забезпечує дуже високе розрідження. Її приводний двигун потужністю 6 кВт розрахований на безперервну роботу. Зручне спустошення 100-літрового сміттєзбірника без попереднього зняття приводної головки забезпечується ергономічним механізмом його опускання або можливістю використання навантажувача. Апарат, придатний як для мобільного, так і для стаціонарного застосування, має низький рівень шуму і може бути оснащений керованою вручну системою розвантаження сміття, що відповідає індивідуальним запитам.
Особливості та переваги
Висока надійність та універсальні можливості
- З практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби).
- Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Зручне ручне очищення фільтра
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
- Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|175 / 630
|Розрідження (мбар/кПа)
|260 / 26
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|6
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Маса (без приладдя) (кг)
|250
|Вага (з упаковкою) (кг)
|250,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1670 x 760 x 1840
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Області застосування
- Для збирання великих обсягів твердих відходів, наприклад, великої стружки або піску