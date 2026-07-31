Промисловий пилосос IVR 100/60 Ef

Основним призначенням мобільного індустріального пилососу IVR 100/60 Ef є збір великих обсягів піску, дрібного гравію, а також пилу або дрібної стружки. Апарат розрахований на безперервну промислову експлуатацію.

Оснащений системою фільтрації класу L, що забезпечує безпечний збір дрібного пилу, великої стружки, піску, гравію та інших матеріалів. Надійний і легкий в обслуговуванні трифазний індустріальний пилосос IVR 100/60 якнайкраще підходить для складних умов промислової експлуатації. При цьому довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, оснащений пристроєм ручного віброочищення, гарантує збереження постійної високої сили всмоктування, що створюється потужною і енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, що забезпечує дуже високе розрідження. Її приводний двигун потужністю 6 кВт розрахований на безперервну роботу. Зручне спустошення 100-літрового сміттєзбірника без попереднього зняття приводної головки забезпечується ергономічним механізмом його опускання або можливістю використання навантажувача. Апарат, придатний як для мобільного, так і для стаціонарного застосування, має низький рівень шуму і може бути оснащений керованою вручну системою розвантаження сміття, що відповідає індивідуальним запитам.

Особливості та переваги
Висока надійність та універсальні можливості
  • З практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби).
  • Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
  • Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Зручне ручне очищення фільтра
  • При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
  • Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
  • Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
  • Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 175 / 630
Розрідження (мбар/кПа) 260 / 26
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Номінальна споживана потужність (кВт) 6
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 65
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,75
Маса (без приладдя) (кг) 250
Вага (з упаковкою) (кг) 250,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1670 x 760 x 1840
Промисловий пилосос IVR 100/60 Ef
Промисловий пилосос IVR 100/60 Ef
Промисловий пилосос IVR 100/60 Ef

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Області застосування
  • Для збирання великих обсягів твердих відходів, наприклад, великої стружки або піску
Аксесуари