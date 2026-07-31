Промышленный пылесос RI 311 V27, оснащенный мешочным фильтром, предназначен для сбора песка и отходов чугуна. Аппарат оборудован управляемой вручную разгрузочной заслонкой для легкого сброса собранных отходов в желоба или на транспортеры, расположенные ниже уровня пола. Для разгрузки не требуется снимать приводной агрегат. Шасси аппарата позволяет перемещать его краном или погрузчиком. Конструкция пылесоса RI 311 V27 рассчитана специально на сбор тяжелых отходов (песка, серого чугуна, колчедана и т. п.), образующихся, например, в литейных цехах.