Промышленный пылесос IVR 100/75-Pp Ef
Решение для сбора песка и отходов чугуна: промышленный пылесос RI 311 V27 с пневматическим приводом, оснащенный разгрузочной заслонкой для выгрузки собранных отходов в желоба или на транспортеры, расположенные ниже уровня пола.
Промышленный пылесос RI 311 V27, оснащенный мешочным фильтром, предназначен для сбора песка и отходов чугуна. Аппарат оборудован управляемой вручную разгрузочной заслонкой для легкого сброса собранных отходов в желоба или на транспортеры, расположенные ниже уровня пола. Для разгрузки не требуется снимать приводной агрегат. Шасси аппарата позволяет перемещать его краном или погрузчиком. Конструкция пылесоса RI 311 V27 рассчитана специально на сбор тяжелых отходов (песка, серого чугуна, колчедана и т. п.), образующихся, например, в литейных цехах.
Особенности и преимущества
Возможность быстрой и удобной разгрузки мусоросборника при помощи крана
- Проушины для зацепления строп крана обеспечивают безопасные транспортировку и разгрузку.
Простая система ручной виброочистки фильтра
- Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает стабильность силы всасывания.
- Конструкция фильтра с армирующей решеткой обеспечивает высочайшую эффективность его ручной очистки.
Соответствие классу M для обеспечения безопасности труда
- Система фильтрации, соответствующая классу M, для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.
Малошумная работа
- Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|203 / 732
|Разрежение (мбар/кПа)
|500 / 50
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|7,5
|Способ сбора
|Пневматический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|55 - 80
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|123
|Вес (с упаковкой) (кг)
|138,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|972 x 714 x 1629
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