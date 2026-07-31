Промисловий пилосос IVR 100/75-Pp Ef
Рішення для збору піску і відходів чавуну: промисловий пилосос RI 311 V27 з пневматичним приводом, оснащений розвантажувальної заслінкою для вивантаження зібраних відходів в жолоби або на транспортери, розташовані нижче рівня підлоги.
Промисловий пилосос RI 311 V27, оснащений мішковим фільтром, призначений для збору піску і відходів чавуну. Апарат обладнаний керованою вручну розвантажувальною заслонкою для легкого скидання зібраних відходів в жолоби або на транспортери, розташовані нижче рівня підлоги. Для розвантаження не потрібно знімати приводний агрегат. Шасі апарату дозволяє переміщати його краном або навантажувачем. Конструкція пилососа RI 311 V27 розрахована спеціально на збір важких відходів (піску, сірого чавуну, колчедана і т. П.), Що утворюються, наприклад, в ливарних цехах.
Особливості та переваги
Можливість швидкого та зручного розвантаження сміттєзбірника за допомогою крана
- Провушини для зачеплення строп крана забезпечують безпечне транспортування та розвантаження.
Проста система ручного віброочищення фільтра
- Регулярне чищення фільтра за допомогою важеля забезпечує стабільність сили всмоктування.
- Конструкція фільтра з армувальною решіткою забезпечує найвищу ефективність його ручного очищення.
Відповідність класу M для забезпечення безпеки праці
- Система фільтрації, що відповідає класу M, для збирання шкідливого для здоров'я пилу середнього ступеня небезпеки.
Малошумна робота
- Звукоізоляція приводного вузла забезпечує роботу з низьким рівнем шуму.
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|203 / 732
|Розрідження (мбар/кПа)
|500 / 50
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|7,5
|Спосіб збору
|Пневматичний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|55 - 80
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Маса (без приладдя) (кг)
|123
|Вага (з упаковкою) (кг)
|138,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|972 x 714 x 1629
Відео