Промисловий пилосос RI 311 V27, оснащений мішковим фільтром, призначений для збору піску і відходів чавуну. Апарат обладнаний керованою вручну розвантажувальною заслонкою для легкого скидання зібраних відходів в жолоби або на транспортери, розташовані нижче рівня підлоги. Для розвантаження не потрібно знімати приводний агрегат. Шасі апарату дозволяє переміщати його краном або навантажувачем. Конструкція пилососа RI 311 V27 розрахована спеціально на збір важких відходів (піску, сірого чавуну, колчедана і т. П.), Що утворюються, наприклад, в ливарних цехах.