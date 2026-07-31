Промышленный пылесос IVR 100/75-Pp Sc
RI 332 V27 – индустриальный пылесос с многоступенчатым пневматическим приводом, создающий высокое разрежение для сбора пыли или пастообразных веществ, находящихся на большом удалении от аппарата.
RI 332 V27 – промышленный пылесос с многоступенчатым пневматическим приводом, создающий высокое разрежение, позволяющее собирать находящиеся на большом расстоянии от аппарата пыль или пастообразные отходы производства. Высокоэффективный мешочный фильтр прекрасно подходит для сбора мелкой пыли (предлагаются фильтры с площадью поверхности 1,75 и 3,2 м²). 100-литровый мусоросборник легко снимается благодаря механизму опускания и так же легко устанавливается обратно. Благодаря использованию полиэтиленового мешка и наличию компенсационного шланга аппарат обеспечивает утилизацию мусора без распространения пыли.
Особенности и преимущества
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
- Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу.
Простая система ручной виброочистки фильтра
- Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает постоянное сохранение высокой силы всасывания.
- Конструкция фильтра с армирующей решеткой обеспечивает высочайшую эффективность его ручной очистки.
Малошумная работа
- Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|203 / 732
|Разрежение (мбар/кПа)
|500 / 50
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|7,5
|Способ сбора
|Пневматический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|55 - 80
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|107
|Вес (с упаковкой) (кг)
|110,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 760 x 1583
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