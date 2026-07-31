Промышленный пылесос IVR 100/75-Pp Sc

RI 332 V27 – индустриальный пылесос с многоступенчатым пневматическим приводом, создающий высокое разрежение для сбора пыли или пастообразных веществ, находящихся на большом удалении от аппарата.

RI 332 V27 – промышленный пылесос с многоступенчатым пневматическим приводом, создающий высокое разрежение, позволяющее собирать находящиеся на большом расстоянии от аппарата пыль или пастообразные отходы производства. Высокоэффективный мешочный фильтр прекрасно подходит для сбора мелкой пыли (предлагаются фильтры с площадью поверхности 1,75 и 3,2 м²). 100-литровый мусоросборник легко снимается благодаря механизму опускания и так же легко устанавливается обратно. Благодаря использованию полиэтиленового мешка и наличию компенсационного шланга аппарат обеспечивает утилизацию мусора без распространения пыли.

Особенности и преимущества
Система утилизации с использованием полиэтиленового мешка для минимального распространения пыли
  • Утилизация мусора с минимальным распространением пыли благодаря механизму запирания и компенсационному шлангу.
Простая система ручной виброочистки фильтра
  • Регулярная очистка фильтра при помощи рычага обеспечивает постоянное сохранение высокой силы всасывания.
  • Конструкция фильтра с армирующей решеткой обеспечивает высочайшую эффективность его ручной очистки.
Малошумная работа
  • Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Спецификации

Технические характеристики

Расход воздуха (л/с/м³/ч) 203 / 732
Разрежение (мбар/кПа) 500 / 50
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 7,5
Способ сбора Пневматический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 55 - 80
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Вес (без аксессуаров) (кг) 107
Вес (с упаковкой) (кг) 110,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 915 x 760 x 1583
Промышленный пылесос IVR 100/75-Pp Sc
Промышленный пылесос IVR 100/75-Pp Sc

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