RI 332 V27 – промышленный пылесос с многоступенчатым пневматическим приводом, создающий высокое разрежение, позволяющее собирать находящиеся на большом расстоянии от аппарата пыль или пастообразные отходы производства. Высокоэффективный мешочный фильтр прекрасно подходит для сбора мелкой пыли (предлагаются фильтры с площадью поверхности 1,75 и 3,2 м²). 100-литровый мусоросборник легко снимается благодаря механизму опускания и так же легко устанавливается обратно. Благодаря использованию полиэтиленового мешка и наличию компенсационного шланга аппарат обеспечивает утилизацию мусора без распространения пыли.