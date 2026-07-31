RI 332 V27 - промисловий пилосос з багатоступеневим пневматичним приводом, що створює високе розрідження, що дозволяє збирати пил або пастоподібні відходи виробництва. Високоефективний фільтр чудово підходить для збору дрібного пилу (пропонуються фільтри з площею поверхні 1,75 і 3,2 м²). 100-літровий сміттєзбірник легко знімається завдяки механізму опускання та так же легко встановлюється назад. Завдяки використанню поліетиленового мішка і наявності компенсаційного шланга апарат забезпечує утилізацію сміття без розповсюдження пилу.