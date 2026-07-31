Промисловий пилосос IVR 100/75-Pp Sc

RI 332 V27 - індустріальний пилосос з багатоступеневим пневматичним приводом, що створює високе розрідження для збору пилу або пастоподібних речовин, що знаходяться на великій відстані від апарату.

RI 332 V27 - промисловий пилосос з багатоступеневим пневматичним приводом, що створює високе розрідження, що дозволяє збирати пил або пастоподібні відходи виробництва. Високоефективний фільтр чудово підходить для збору дрібного пилу (пропонуються фільтри з площею поверхні 1,75 і 3,2 м²). 100-літровий сміттєзбірник легко знімається завдяки механізму опускання та так же легко встановлюється назад. Завдяки використанню поліетиленового мішка і наявності компенсаційного шланга апарат забезпечує утилізацію сміття без розповсюдження пилу.

Особливості та переваги
Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилу
  • Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу.
Проста система ручного віброочищення фільтра
  • Регулярне очищення фільтра за допомогою важеля забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування.
  • Конструкція фільтра з армувальною решіткою забезпечує найвищу ефективність його ручного очищення.
Малошумна робота
  • Звукоізоляція приводного вузла забезпечує роботу з низьким рівнем шуму.
Специфікації

Технічні характеристики

Витрата повітря (л/с/м³/год) 203 / 732
Розрідження (мбар/кПа) 500 / 50
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Номінальна споживана потужність (кВт) 7,5
Спосіб збору Пневматичний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 55 - 80
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,75
Маса (без приладдя) (кг) 107
Вага (з упаковкою) (кг) 110,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 915 x 760 x 1583
Промисловий пилосос IVR 100/75-Pp Sc
Промисловий пилосос IVR 100/75-Pp Sc

Відео

Аксесуари