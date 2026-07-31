Промисловий пилосос IVR 100/75-Pp Sc
RI 332 V27 - індустріальний пилосос з багатоступеневим пневматичним приводом, що створює високе розрідження для збору пилу або пастоподібних речовин, що знаходяться на великій відстані від апарату.
RI 332 V27 - промисловий пилосос з багатоступеневим пневматичним приводом, що створює високе розрідження, що дозволяє збирати пил або пастоподібні відходи виробництва. Високоефективний фільтр чудово підходить для збору дрібного пилу (пропонуються фільтри з площею поверхні 1,75 і 3,2 м²). 100-літровий сміттєзбірник легко знімається завдяки механізму опускання та так же легко встановлюється назад. Завдяки використанню поліетиленового мішка і наявності компенсаційного шланга апарат забезпечує утилізацію сміття без розповсюдження пилу.
Особливості та переваги
Система утилізації з використанням поліетиленового мішка для мінімального поширення пилу
- Утилізація сміття з мінімальним поширенням пилу завдяки механізму замикання та компенсаційному шлангу.
Проста система ручного віброочищення фільтра
- Регулярне очищення фільтра за допомогою важеля забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування.
- Конструкція фільтра з армувальною решіткою забезпечує найвищу ефективність його ручного очищення.
Малошумна робота
- Звукоізоляція приводного вузла забезпечує роботу з низьким рівнем шуму.
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|203 / 732
|Розрідження (мбар/кПа)
|500 / 50
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|7,5
|Спосіб збору
|Пневматичний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|55 - 80
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Маса (без приладдя) (кг)
|107
|Вага (з упаковкою) (кг)
|110,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|915 x 760 x 1583
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