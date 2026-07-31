Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD

Для безопасного сбора пыли и твердых веществ, в т. ч. горючих и вредных для здоровья: мобильный и надежный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD, предназначенный для эксплуатации на невзрывоопасных участках.

Решение для установки на невзрывоопасных участках: промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD с потребляемой мощностью 2,4 кВт, основной областью применения которого является сбор твердых веществ и горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК< 0,1 мг/м³). Однофазный мобильный аппарат оснащен высокоэффективным фильтром класса H, установленным после промываемого карманного фильтра класса M с проваренными швами, который отличается долгим сроком службы. В аппарате предусмотрена эффективная система ручной очистки фильтра, обеспечивающая постоянное сохранение высокой силы всасывания, развиваемой двумя байпасными турбинами. Мусоросборник объемом 60 л рассчитан на сбор небольших объемов производственных отходов. Разгрузку и утилизацию собранного мусора с минимальным распространением пыли обеспечивают полиэтиленовый мешок с механизмом запирания и компенсационный шланг, причем шасси с механизмом опускания мусоросборника исключает необходимость в снятии приводного узла. Звукоизоляция приводного узла гарантирует работу с низким уровнем шума, а колесное шасси – максимальную мобильность.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD: ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
Для экономичного и безопасного сбора горючей пыли. Соответствует стандарту IEC 60335-2-69.
Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD: Высокая надежность и универсальные возможности
Высокая надежность и универсальные возможности
С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы). Возможность размещения большого количества принадлежностей при очень малых габаритных размерах. Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD: Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки. Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания. Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Удобная ручная очистка фильтра
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
  • Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 230 / 23
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора Сталь
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Длина кабеля (м) 10
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Класс вторичного фильтра H
Площадь поверхности вторичного фильтра (м²) 3
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 112
Вес (с упаковкой) (кг) 112,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 855 x 760 x 1576

Оснащение

  • Основной фильтр: Карманный фильтр
  • Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD

Видео

Области применения
  • Для сбора небольших объемов горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для сбора небольших объемов мелкой стружки и пыли
Принадлежности