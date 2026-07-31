Промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Для безопасного сбора пыли и твердых веществ, в т. ч. горючих и вредных для здоровья: мобильный и надежный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD, предназначенный для эксплуатации на невзрывоопасных участках.
Решение для установки на невзрывоопасных участках: промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD с потребляемой мощностью 2,4 кВт, основной областью применения которого является сбор твердых веществ и горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК< 0,1 мг/м³). Однофазный мобильный аппарат оснащен высокоэффективным фильтром класса H, установленным после промываемого карманного фильтра класса M с проваренными швами, который отличается долгим сроком службы. В аппарате предусмотрена эффективная система ручной очистки фильтра, обеспечивающая постоянное сохранение высокой силы всасывания, развиваемой двумя байпасными турбинами. Мусоросборник объемом 60 л рассчитан на сбор небольших объемов производственных отходов. Разгрузку и утилизацию собранного мусора с минимальным распространением пыли обеспечивают полиэтиленовый мешок с механизмом запирания и компенсационный шланг, причем шасси с механизмом опускания мусоросборника исключает необходимость в снятии приводного узла. Звукоизоляция приводного узла гарантирует работу с низким уровнем шума, а колесное шасси – максимальную мобильность.
Особенности и преимущества
ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)Для экономичного и безопасного сбора горючей пыли. Соответствует стандарту IEC 60335-2-69.
Высокая надежность и универсальные возможностиС практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы). Возможность размещения большого количества принадлежностей при очень малых габаритных размерах. Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шумаДля обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки. Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания. Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Удобная ручная очистка фильтра
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
- Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|Сталь
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Длина кабеля (м)
|10
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Класс вторичного фильтра
|H
|Площадь поверхности вторичного фильтра (м²)
|3
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|112
|Вес (с упаковкой) (кг)
|112,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1576
Оснащение
- Основной фильтр: Карманный фильтр
- Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для сбора небольших объемов горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для сбора небольших объемов мелкой стружки и пыли