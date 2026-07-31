Решение для установки на невзрывоопасных участках: промышленный пылесос IVR 60/24-2 Sc H ACD с потребляемой мощностью 2,4 кВт, основной областью применения которого является сбор твердых веществ и горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК< 0,1 мг/м³). Однофазный мобильный аппарат оснащен высокоэффективным фильтром класса H, установленным после промываемого карманного фильтра класса M с проваренными швами, который отличается долгим сроком службы. В аппарате предусмотрена эффективная система ручной очистки фильтра, обеспечивающая постоянное сохранение высокой силы всасывания, развиваемой двумя байпасными турбинами. Мусоросборник объемом 60 л рассчитан на сбор небольших объемов производственных отходов. Разгрузку и утилизацию собранного мусора с минимальным распространением пыли обеспечивают полиэтиленовый мешок с механизмом запирания и компенсационный шланг, причем шасси с механизмом опускания мусоросборника исключает необходимость в снятии приводного узла. Звукоизоляция приводного узла гарантирует работу с низким уровнем шума, а колесное шасси – максимальную мобильность.