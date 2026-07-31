Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Для безпечного збирання пилу та твердих речовин, у т. ч. горючих та шкідливих для здоров'я: мобільний та надійний пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD, призначений для експлуатації на невибухонебезпечних ділянках.
Рішення для встановлення на невибухонебезпечних ділянках: промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD із споживаною потужністю 2,4 кВт, основною сферою застосування якого є збір твердих речовин, горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК< 0,1 мг/ м3). Однофазний мобільний апарат оснащений високоефективним фільтром класу H, встановленим після кишенькового фільтра класу M, що промивається, з провареними швами, який відрізняється довгим терміном служби. В апараті передбачена ефективна система ручного очищення фільтра, що забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування яка розвивається двома байпасними турбінами. Сміттєзбірник об'ємом 60 л розрахований на збирання невеликих обсягів виробничих відходів. Розвантаження та утилізацію зібраного сміття з мінімальним поширенням пилу забезпечують поліетиленовий мішок з механізмом замикання та компенсаційний шланг, причому шасі з механізмом опускання сміттєзбірника виключає необхідність зняття приводного вузла. Звукоізоляція приводного вузла гарантує роботу з низьким рівнем шуму, а колісне шасі – максимальну мобільність.
Особливості та переваги
ACD = Applied for Combustible Dust (придатність для збору горючого пилу)Для економічного та безпечного збору горючого пилу. Відповідає стандарту IEC 60335-2-69.
Висока надійність та універсальні можливостіЗ практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби). Можливість розміщення великої кількості аксесуарів при дуже малих габаритних розмірах. Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шумуДля забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання. Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування. Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Зручне ручне очищення фільтра
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
- Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал сміттєзбірника
|Сталь
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|68
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Клас вторинного фільтра
|H
|Площа поверхні вторинного фільтра (м²)
|3
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|112
|Вага (з упаковкою) (кг)
|112,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1576
Оснащення
- Основний фільтр: Кишеньковий фільтр
- Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео
Області застосування
- Для збору невеликих обсягів горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для збору невеликих обсягів дрібної стружки та пилу