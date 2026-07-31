Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD

Для безпечного збирання пилу та твердих речовин, у т. ч. горючих та шкідливих для здоров'я: мобільний та надійний пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD, призначений для експлуатації на невибухонебезпечних ділянках.

Рішення для встановлення на невибухонебезпечних ділянках: промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD із споживаною потужністю 2,4 кВт, основною сферою застосування якого є збір твердих речовин, горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК< 0,1 мг/ м3). Однофазний мобільний апарат оснащений високоефективним фільтром класу H, встановленим після кишенькового фільтра класу M, що промивається, з провареними швами, який відрізняється довгим терміном служби. В апараті передбачена ефективна система ручного очищення фільтра, що забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування яка розвивається двома байпасними турбінами. Сміттєзбірник об'ємом 60 л розрахований на збирання невеликих обсягів виробничих відходів. Розвантаження та утилізацію зібраного сміття з мінімальним поширенням пилу забезпечують поліетиленовий мішок з механізмом замикання та компенсаційний шланг, причому шасі з механізмом опускання сміттєзбірника виключає необхідність зняття приводного вузла. Звукоізоляція приводного вузла гарантує роботу з низьким рівнем шуму, а колісне шасі – максимальну мобільність.

Особливості та переваги
Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD: ACD = Applied for Combustible Dust (придатність для збору горючого пилу)
ACD = Applied for Combustible Dust (придатність для збору горючого пилу)
Для економічного та безпечного збору горючого пилу. Відповідає стандарту IEC 60335-2-69.
Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD: Висока надійність та універсальні можливості
Висока надійність та універсальні можливості
З практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби). Можливість розміщення великої кількості аксесуарів при дуже малих габаритних розмірах. Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD: Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання. Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування. Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Зручне ручне очищення фільтра
  • При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
  • Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
  • Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу H (високого ступеня небезпеки).
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
  • Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 230 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 60
Матеріал сміттєзбірника Сталь
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 68
Довжина кабелю. (м) 10
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 1,75
Клас вторинного фільтра H
Площа поверхні вторинного фільтра (м²) 3
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 112
Вага (з упаковкою) (кг) 112,862
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 855 x 760 x 1576

Оснащення

  • Основний фільтр: Кишеньковий фільтр
  • Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD
Промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD

Відео

Області застосування
  • Для збору невеликих обсягів горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для збору невеликих обсягів дрібної стружки та пилу
Аксесуари