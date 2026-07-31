Рішення для встановлення на невибухонебезпечних ділянках: промисловий пилосос IVR 60/24-2 Sc H ACD із споживаною потужністю 2,4 кВт, основною сферою застосування якого є збір твердих речовин, горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК< 0,1 мг/ м3). Однофазний мобільний апарат оснащений високоефективним фільтром класу H, встановленим після кишенькового фільтра класу M, що промивається, з провареними швами, який відрізняється довгим терміном служби. В апараті передбачена ефективна система ручного очищення фільтра, що забезпечує постійне збереження високої сили всмоктування яка розвивається двома байпасними турбінами. Сміттєзбірник об'ємом 60 л розрахований на збирання невеликих обсягів виробничих відходів. Розвантаження та утилізацію зібраного сміття з мінімальним поширенням пилу забезпечують поліетиленовий мішок з механізмом замикання та компенсаційний шланг, причому шасі з механізмом опускання сміттєзбірника виключає необхідність зняття приводного вузла. Звукоізоляція приводного вузла гарантує роботу з низьким рівнем шуму, а колісне шасі – максимальну мобільність.