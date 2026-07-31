Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD, предназначенный для непрерывной работы на невзрывоопасных участках, обеспечивает безопасный сбор горючей и вредной для здоровья пыли, а также твердых веществ.
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD, подходящий для мобильного или стационарного применения в невзрывоопасных зонах, снабжен фильтром класса H, позволяющим безопасно собирать небольшие объемы мелкой стружки, а также горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК< 0,1 мг/м³). Аппарат оснащен малообслуживаемым трехфазным двигателем мощностью 3 кВт и мощной энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу в трехсменном режиме. Шасси с эргономичным механизмом опускания позволяет удобно разгружать 60-литровый мусоросборник, не снимая для этого приводной узел. Укладываемый в мусоросборник дополнительный безопасный фильтр-мешок обеспечивает утилизацию мусора с минимальным распространением пыли. Мобильный аппарат оснащен долговечным карманным фильтром класса M с проваренными швами, допускающим промывку, и патронным фильтром класса H. Удобная система ручной виброочистки фильтра гарантирует стабильную высокую силу всасывания. Звукоизоляция приводного узла уменьшает шум, издаваемый аппаратом.
Особенности и преимущества
ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)Для экономичного и безопасного сбора горючей пыли. Соответствует стандарту IEC 60335-2-69.
Высокая надежность и универсальные возможностиС практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы). Возможность размещения большого количества принадлежностей при очень малых габаритных размерах. Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Износостойкая турбина с боковым каналомАппарат с потребляемой мощностью 3 кВт и системой плавного пуска, предназначенный для сбора небольших объемов пыли и твердых веществ. Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Удобная ручная очистка фильтра
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
- Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|88 / 312
|Разрежение (мбар/кПа)
|260 / 26
|Объем мусоросборника (л)
|60
|Материал контейнера для мусора
|Сталь
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|1,75
|Класс вторичного фильтра
|H
|Площадь поверхности вторичного фильтра (м²)
|3
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|166
|Вес (с упаковкой) (кг)
|166,862
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1959
Оснащение
- Основной фильтр: Карманный фильтр
- Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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Области применения
- Для сбора небольших объемов горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для сбора небольших объемов мелкой стружки и пыли