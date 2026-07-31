Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD, подходящий для мобильного или стационарного применения в невзрывоопасных зонах, снабжен фильтром класса H, позволяющим безопасно собирать небольшие объемы мелкой стружки, а также горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК< 0,1 мг/м³). Аппарат оснащен малообслуживаемым трехфазным двигателем мощностью 3 кВт и мощной энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу в трехсменном режиме. Шасси с эргономичным механизмом опускания позволяет удобно разгружать 60-литровый мусоросборник, не снимая для этого приводной узел. Укладываемый в мусоросборник дополнительный безопасный фильтр-мешок обеспечивает утилизацию мусора с минимальным распространением пыли. Мобильный аппарат оснащен долговечным карманным фильтром класса M с проваренными швами, допускающим промывку, и патронным фильтром класса H. Удобная система ручной виброочистки фильтра гарантирует стабильную высокую силу всасывания. Звукоизоляция приводного узла уменьшает шум, издаваемый аппаратом.