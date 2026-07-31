Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD

Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD, предназначенный для непрерывной работы на невзрывоопасных участках, обеспечивает безопасный сбор горючей и вредной для здоровья пыли, а также твердых веществ.

Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD, подходящий для мобильного или стационарного применения в невзрывоопасных зонах, снабжен фильтром класса H, позволяющим безопасно собирать небольшие объемы мелкой стружки, а также горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК< 0,1 мг/м³). Аппарат оснащен малообслуживаемым трехфазным двигателем мощностью 3 кВт и мощной энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу в трехсменном режиме. Шасси с эргономичным механизмом опускания позволяет удобно разгружать 60-литровый мусоросборник, не снимая для этого приводной узел. Укладываемый в мусоросборник дополнительный безопасный фильтр-мешок обеспечивает утилизацию мусора с минимальным распространением пыли. Мобильный аппарат оснащен долговечным карманным фильтром класса M с проваренными швами, допускающим промывку, и патронным фильтром класса H. Удобная система ручной виброочистки фильтра гарантирует стабильную высокую силу всасывания. Звукоизоляция приводного узла уменьшает шум, издаваемый аппаратом.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD: ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
Для экономичного и безопасного сбора горючей пыли. Соответствует стандарту IEC 60335-2-69.
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD: Высокая надежность и универсальные возможности
Высокая надежность и универсальные возможности
С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы). Возможность размещения большого количества принадлежностей при очень малых габаритных размерах. Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD: Износостойкая турбина с боковым каналом
Износостойкая турбина с боковым каналом
Аппарат с потребляемой мощностью 3 кВт и системой плавного пуска, предназначенный для сбора небольших объемов пыли и твердых веществ. Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Удобная ручная очистка фильтра
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса H (высокой степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
  • Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 88 / 312
Разрежение (мбар/кПа) 260 / 26
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора Сталь
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Длина кабеля (м) 7,5
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Класс вторичного фильтра H
Площадь поверхности вторичного фильтра (м²) 3
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 166
Вес (с упаковкой) (кг) 166,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 855 x 760 x 1959

Оснащение

  • Основной фильтр: Карманный фильтр
  • Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc H ACD

Видео

Области применения
  • Для сбора небольших объемов горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для сбора небольших объемов мелкой стружки и пыли
Принадлежности