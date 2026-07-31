Промисловий пилосос IVR 60/30 Sc H ACD, що підходить для мобільного або стаціонарного застосування в невибухонебезпечних зонах, забезпечений фільтром класу H, що дозволяє безпечно збирати невеликі обсяги дрібної стружки, а також горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК< 0,1 мг/ м3). Апарат оснащений трифазним двигуном потужністю 3 кВт та потужною енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, розрахованою на безперервну роботу у тризмінному режимі. Шасі з ергономічним механізмом опускання дозволяє зручно розвантажувати 60-літровий сміттєзбірник, не знімаючи для цього приводний вузол. Додатковий безпечний фільтр-мішок, що укладається в сміттєзбірник, забезпечує утилізацію сміття з мінімальним поширенням пилу. Мобільний апарат оснащений довговічним кишеньковим фільтром класу M з провареними швами, що допускає промивання, та патронним фільтром класу H. Зручна система ручного віброочищення фільтру гарантує стабільну високу силу всмоктування. Звукоізоляція приводного вузла зменшує шум, який видає апарат.