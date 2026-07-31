Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD

Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD для непрерывной работы в взрывобезопасных зонах. Для безопасного сбора горючей и опасной пыли и твердых частиц.

Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD, подходящий как для мобильного, так и для стационарного применения в невзрывоопасных зонах, снабжен фильтром класса M, позволяющим безопасно собирать небольшие объемы мелкой стружки, а также горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³). Аппарат оснащен малообслуживаемым трехфазным двигателем мощностью 3 кВт и мощной энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу в трехсменном режиме. Шасси с эргономичным механизмом опускания позволяет удобно разгружать 60-литровый мусоросборник, не снимая для этого приводной узел. Укладываемый в мусоросборник полиэтиленовый мешок с механизмом запирания в сочетании с компенсационным шлангом обеспечивает утилизацию мусора с минимальным распространением пыли. Допускающий промывку и отличающийся долгим сроком службы карманный фильтр в комбинации с удобным устройством виброочистки, приводимым в действие вручную при помощи рычага, гарантирует постоянное сохранение высокой силы всасывания. Звукоизоляция приводного узла уменьшает шум, издаваемый аппаратом.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD: ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
ACD = Applied for Combustible Dust (пригодность для сбора горючей пыли)
Для экономичного и безопасного сбора горючей пыли. Соответствует стандарту IEC 60335-2-69.
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD: Высокая надежность и универсальные возможности
Высокая надежность и универсальные возможности
С практичным подвижным всасывающим патрубком (коленом трубы). Возможность размещения большого количества принадлежностей при очень малых габаритных размерах. Аппарат и шасси изготовлены из прочного материала с большой толщиной стенок.
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD: Износостойкая турбина с боковым каналом
Износостойкая турбина с боковым каналом
Аппарат с потребляемой мощностью 3 кВт и системой плавного пуска, предназначенный для сбора небольших объемов пыли и твердых веществ. Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Оптимальное решение для мобильной многосменной эксплуатации.
Удобная ручная очистка фильтра
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение большим карманным фильтром
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
  • Специальная геометрия фильтра предотвращает его забивание засасываемыми твердыми веществами.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 88 / 312
Разрежение (мбар/кПа) 260 / 26
Объем мусоросборника (л) 60
Материал контейнера для мусора Сталь
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Длина кабеля (м) 7,5
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 1,75
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 142
Вес (с упаковкой) (кг) 142,862
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 855 x 760 x 1675

Оснащение

  • Основной фильтр: Карманный фильтр
  • Вторичный фильтр: Патронный (картриджный) фильтр
  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD
Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD

Видео

Области применения
  • Для сбора небольших объемов горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³)
  • Для сбора небольших объемов мелкой стружки и пыли
Принадлежности