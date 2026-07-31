Промышленный пылесос IVR 60/30 Sc M ACD, подходящий как для мобильного, так и для стационарного применения в невзрывоопасных зонах, снабжен фильтром класса M, позволяющим безопасно собирать небольшие объемы мелкой стружки, а также горючей и вредной для здоровья пыли (с ПДК ≥ 0,1 мг/м³). Аппарат оснащен малообслуживаемым трехфазным двигателем мощностью 3 кВт и мощной энергоэффективной (класс IE 2) турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу в трехсменном режиме. Шасси с эргономичным механизмом опускания позволяет удобно разгружать 60-литровый мусоросборник, не снимая для этого приводной узел. Укладываемый в мусоросборник полиэтиленовый мешок с механизмом запирания в сочетании с компенсационным шлангом обеспечивает утилизацию мусора с минимальным распространением пыли. Допускающий промывку и отличающийся долгим сроком службы карманный фильтр в комбинации с удобным устройством виброочистки, приводимым в действие вручную при помощи рычага, гарантирует постоянное сохранение высокой силы всасывания. Звукоизоляция приводного узла уменьшает шум, издаваемый аппаратом.