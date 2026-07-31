Промисловий пилосос IVR 60/30 Sc M ACD
Промисловий пилосос IVR 60/30 Sc M ACD для безперервної роботи на невибухонебезпечних ділянках. Для безпечного збору горючого та небезпечного пилу та твердих частинок.
Промисловий пилосос IVR 60/30 Sc M ACD, що підходить як для мобільного, так і для стаціонарного застосування в невибухонебезпечних зонах, забезпечений фільтром класу M, що дозволяє безпечно збирати невеликі обсяги дрібної стружки, а також пального та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ ,1 мг/м³). Апарат оснащений трифазним двигуном потужністю 3 кВт та потужною енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, розрахованою на безперервну роботу у тризмінному режимі. Шасі з ергономічним механізмом опускання дозволяє зручно розвантажувати 60-літровий сміттєзбірник, не знімаючи для цього приводний вузол. Поліетиленовий мішок, що укладається в сміттєзбірник, з механізмом замикання в поєднанні з компенсаційним шлангом забезпечує утилізацію сміття з мінімальним поширенням пилу. Кишеньковий фільтр, що відрізняється довгим терміном служби та дозволяє промивання в комбінації зі зручним пристроєм віброочищення, що приводиться в дію вручну за допомогою важеля, гарантує постійне збереження високої сили всмоктування. Звукоізоляція приводного вузла зменшує шум, який видає апарат.
Особливості та переваги
ACD = Applied for Combustible Dust (придатність для збору горючого пилу)Для економічного та безпечного збору горючого пилу. Відповідає стандарту IEC 60335-2-69.
Висока надійність та універсальні можливостіЗ практичним рухомим всмоктувальним патрубком (коліном труби). Можливість розміщення великої кількості аксесуарів при дуже малих габаритних розмірах. Апарат та шасі виготовлені з міцного матеріалу з великою товщиною стінок.
Зносостійка турбіна з бічним каналомАпарат із споживаною потужністю 3 кВт та системою плавного пуску, призначений для збирання невеликих обсягів пилу та твердих речовин. Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин. Оптимальне рішення для мобільної багатозмінної експлуатації.
Зручне ручне очищення фільтра
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащений великим кишеньковим фільтром
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
- Спеціальна геометрія фільтру запобігає його забиванню твердими речовинами, що всмоктуються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|88 / 312
|Розрідження (мбар/кПа)
|260 / 26
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|60
|Матеріал сміттєзбірника
|Сталь
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|62
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|1,75
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|142
|Вага (з упаковкою) (кг)
|142,862
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|855 x 760 x 1675
Оснащення
- Основний фільтр: Кишеньковий фільтр
- Вторинний фільтр: Патронний (картриджний) фільтр.
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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Області застосування
- Для збору невеликих обсягів горючого та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ 0,1 мг/м³)
- Для збору невеликих обсягів дрібної стружки та пилу