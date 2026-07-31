Промисловий пилосос IVR 60/30 Sc M ACD, що підходить як для мобільного, так і для стаціонарного застосування в невибухонебезпечних зонах, забезпечений фільтром класу M, що дозволяє безпечно збирати невеликі обсяги дрібної стружки, а також пального та шкідливого для здоров'я пилу (з ГДК ≥ ,1 мг/м³). Апарат оснащений трифазним двигуном потужністю 3 кВт та потужною енергоефективною (клас IE 2) турбіною з бічним каналом, розрахованою на безперервну роботу у тризмінному режимі. Шасі з ергономічним механізмом опускання дозволяє зручно розвантажувати 60-літровий сміттєзбірник, не знімаючи для цього приводний вузол. Поліетиленовий мішок, що укладається в сміттєзбірник, з механізмом замикання в поєднанні з компенсаційним шлангом забезпечує утилізацію сміття з мінімальним поширенням пилу. Кишеньковий фільтр, що відрізняється довгим терміном служби та дозволяє промивання в комбінації зі зручним пристроєм віброочищення, що приводиться в дію вручну за допомогою важеля, гарантує постійне збереження високої сили всмоктування. Звукоізоляція приводного вузла зменшує шум, який видає апарат.