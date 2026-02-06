Горизонтальный стряхиватель фильтра с механической передачей является одной из самых заметных особенностей нашего промышленного пылесоса IVS 100/40 супер-класса с трёхфазным двигателем и боковым канальным вентилятором мощностью 4 кВт. Интегрированная механическая передача обеспечивает целенаправленную передачу усилия, что гарантирует стабильно высокое качество очистки фильтра независимо от силы нажатия пользователя. Дозированная передача усилия также способствует увеличению срока службы большого звездообразного фильтра. Коррозионностойкий контейнер из нержавеющей стали объёмом 100 литров предназначен для сбора крупных объёмов твёрдых частиц, а удобный механизм установки контейнера облегчает его опорожнение. На корпусе пылесоса предусмотрены различные безопасные места для хранения аксессуаров.