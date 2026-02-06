Промышленный пылесос IVS 100/40

Базовая модель в линейке наших промышленных пылесосов супер-класса: IVS 100/40 с боковым канальным вентилятором мощностью 4 кВт, звездообразным фильтром класса M и горизонтальным стряхивателем фильтра с механической передачей.

Горизонтальный стряхиватель фильтра с механической передачей является одной из самых заметных особенностей нашего промышленного пылесоса IVS 100/40 супер-класса с трёхфазным двигателем и боковым канальным вентилятором мощностью 4 кВт. Интегрированная механическая передача обеспечивает целенаправленную передачу усилия, что гарантирует стабильно высокое качество очистки фильтра независимо от силы нажатия пользователя. Дозированная передача усилия также способствует увеличению срока службы большого звездообразного фильтра. Коррозионностойкий контейнер из нержавеющей стали объёмом 100 литров предназначен для сбора крупных объёмов твёрдых частиц, а удобный механизм установки контейнера облегчает его опорожнение. На корпусе пылесоса предусмотрены различные безопасные места для хранения аксессуаров.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос IVS 100/40: Износостойкая турбина с боковым каналом
Износостойкая турбина с боковым каналом
Потребляемая мощность 4 кВт и плавный пуск для сбора больших объемов пыли и твердых веществ. Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Промышленный пылесос IVS 100/40: Ручная очистка фильтра IVS
Ручная очистка фильтра IVS
При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом. Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата. Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Промышленный пылесос IVS 100/40: Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности). Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 138 / 500
Разрежение (мбар/кПа) 175 / 17,5
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 4,2
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Масса (без принадлежностей) (кг) 130
Вес (с упаковкой) (кг) 131,574
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 771 x 1470

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
