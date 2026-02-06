Промисловий пилосос IVS 100/40
Базова модель у лінійці наших промислових пилососів супер-класу: IVS 100/40 із бічним канальним вентилятором потужністю 4 кВт, зірчастим фільтром класу M та горизонтальним струшувачем фільтра з механічною передачею.
Горизонтальний струшувач фільтра з механічною передачею є однією з найяскравіших особливостей нашого промислового пилососа IVS 100/40 супер-класу з трифазним двигуном і бічним канальним вентилятором потужністю 4 кВт. Інтегрована механічна передача забезпечує цілеспрямовану передачу зусилля, що гарантує стабільно високу ефективність очищення фільтра незалежно від сили натискання користувача. Дозована передача зусилля також сприяє подовженню терміну служби великого зірчастого фільтра. Корозійностійкий контейнер із нержавної сталі об’ємом 100 літрів призначений для збору великих об’ємів твердих часток, а зручний механізм встановлення контейнера полегшує його спорожнення. На корпусі пилососа передбачені різноманітні безпечні місця для зберігання аксесуарів.
Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналомПотужність 4 кВт і система плавного пуску для прибирання великих обсягів пилу та твердих часток Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин. Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVSПри необхідності легко керується зручно розташованим важелем. Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата. Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміруДля безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки). Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|138 / 500
|Розрідження (мбар/кПа)
|175 / 17,5
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|4,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|75
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|130
|Вага (з упаковкою) (кг)
|131,574
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 771 x 1470
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео