Горизонтальний струшувач фільтра з механічною передачею є однією з найяскравіших особливостей нашого промислового пилососа IVS 100/40 супер-класу з трифазним двигуном і бічним канальним вентилятором потужністю 4 кВт. Інтегрована механічна передача забезпечує цілеспрямовану передачу зусилля, що гарантує стабільно високу ефективність очищення фільтра незалежно від сили натискання користувача. Дозована передача зусилля також сприяє подовженню терміну служби великого зірчастого фільтра. Корозійностійкий контейнер із нержавної сталі об’ємом 100 літрів призначений для збору великих об’ємів твердих часток, а зручний механізм встановлення контейнера полегшує його спорожнення. На корпусі пилососа передбачені різноманітні безпечні місця для зберігання аксесуарів.