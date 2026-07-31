Промышленный пылесос IVS 100/40 Lp
IVS 100/40 M Lp промышленный пылесос экстра-класса с трехфазной турбиной с боковым каналом мощностью 4 кВт для продолжительной эксплуатации. Интегрированная система утилизации Longopac обеспечивает сбор и утилизацию всасываемого материала с очень малым образованием пыли.
Наиболее компактная модель в линейке промышленных пылесосов экстра-класса с системой утилизации Longopac: IVS 100/40 Lp рассчитан для сбора таких загрязнений как большие количества щебня и минеральной пыли. При этом, загрязнения попадают непосредственно в мешки для утилизации Longopac и могут быть убраны практически без образования пыли. Система фильтрации пылесоса представляет собой относительно компактный фильтр который тем не менее имеет большую фильтрующую поверхность благодаря 16 складчатому фильтру зведчатого типа с функцией горизонтальной механической очистки. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. С надежным и эффективным (IE2) трехфазным электродвигателем и мощной 4 кВт турбиной с боковым каналом, пылесос оснащен всех необходимым для решения задач связанных с необходимостьюдлительной непрерывной работы. Аксессуары могут быть размещены непосредственно на корпусе машины, что обеспечивает их безопасность транспортировки и снижает вероятность потери.
Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Потребляемая мощность 4 кВт и плавный пуск для сбора больших объемов пыли и твердых веществ.
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVS
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|135 / 485
|Разрежение (мбар/кПа)
|150 / 15
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|4,2
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|75
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|155
|Вес (с упаковкой) (кг)
|155,774
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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