Наиболее компактная модель в линейке промышленных пылесосов экстра-класса с системой утилизации Longopac: IVS 100/40 Lp рассчитан для сбора таких загрязнений как большие количества щебня и минеральной пыли. При этом, загрязнения попадают непосредственно в мешки для утилизации Longopac и могут быть убраны практически без образования пыли. Система фильтрации пылесоса представляет собой относительно компактный фильтр который тем не менее имеет большую фильтрующую поверхность благодаря 16 складчатому фильтру зведчатого типа с функцией горизонтальной механической очистки. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. С надежным и эффективным (IE2) трехфазным электродвигателем и мощной 4 кВт турбиной с боковым каналом, пылесос оснащен всех необходимым для решения задач связанных с необходимостьюдлительной непрерывной работы. Аксессуары могут быть размещены непосредственно на корпусе машины, что обеспечивает их безопасность транспортировки и снижает вероятность потери.