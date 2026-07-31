Промышленный пылесос IVS 100/40 Lp

IVS 100/40 M Lp промышленный пылесос экстра-класса с трехфазной турбиной с боковым каналом мощностью 4 кВт для продолжительной эксплуатации. Интегрированная система утилизации Longopac обеспечивает сбор и утилизацию всасываемого материала с очень малым образованием пыли.

Наиболее компактная модель в линейке промышленных пылесосов экстра-класса с системой утилизации Longopac: IVS 100/40 Lp рассчитан для сбора таких загрязнений как большие количества щебня и минеральной пыли. При этом, загрязнения попадают непосредственно в мешки для утилизации Longopac и могут быть убраны практически без образования пыли. Система фильтрации пылесоса представляет собой относительно компактный фильтр который тем не менее имеет большую фильтрующую поверхность благодаря 16 складчатому фильтру зведчатого типа с функцией горизонтальной механической очистки. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. С надежным и эффективным (IE2) трехфазным электродвигателем и мощной 4 кВт турбиной с боковым каналом, пылесос оснащен всех необходимым для решения задач связанных с необходимостьюдлительной непрерывной работы. Аксессуары могут быть размещены непосредственно на корпусе машины, что обеспечивает их безопасность транспортировки и снижает вероятность потери.

Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Потребляемая мощность 4 кВт и плавный пуск для сбора больших объемов пыли и твердых веществ.
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVS
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
  • Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 135 / 485
Разрежение (мбар/кПа) 150 / 15
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 4,2
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Вес (без аксессуаров) (кг) 155
Вес (с упаковкой) (кг) 155,774
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVS 100/40 Lp
Промышленный пылесос IVS 100/40 Lp
Промышленный пылесос IVS 100/40 Lp
Промышленный пылесос IVS 100/40 Lp

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