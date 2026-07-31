Промисловий пилосос IVS 100/40 Lp

IVS 100/40 M Lp промисловий пилосос екстра-класу з трифазною турбіною з бічним каналом потужністю 4 кВт для тривалої експлуатації. Інтегрована система утилізації Longopac забезпечує збирання та утилізацію матеріалу з дуже малим утворенням пилу.

Найбільш компактна модель у лінійці промислових пилососів екстра-класу із системою утилізації Longopac: IVS 100/40 Lp розрахований для збору таких забруднень як великі кількості щебеню та мінерального пилу. При цьому забруднення потрапляють безпосередньо в мішки для утилізації Longopac і можуть бути прибрані практично без утворення пилу. Система фільтрації пилососа є відносно компактним фільтром, який, проте, має велику фільтруючу поверхню завдяки 16 складчастому фільтру зіркового типу з функцією горизонтального механічного очищення. Спеціальний механізм забезпечує виняткову ефективність очищення фільтра незалежно від того, які зусилля прикладаються оператором. З надійним і ефективним (IE2) трифазним електродвигуном і потужною 4 кВт турбіною з бічним каналом, пилосос оснащений всім необхідним для вирішення завдань, пов'язаних з необхідністю тривалої безперервної роботи. Аксесуари можуть бути розміщені безпосередньо на корпусі машини, що забезпечує їхню безпеку транспортування та знижує ймовірність втрати.

Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Потужність 4 кВт і система плавного пуску для прибирання великих обсягів пилу та твердих часток
  • Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
  • Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVS
  • При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
  • Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
  • Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
  • Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 135 / 485
Розрідження (мбар/кПа) 150 / 15
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 4,2
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 75
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 155
Вага (з упаковкою) (кг) 155,774
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVS 100/40 Lp
Промисловий пилосос IVS 100/40 Lp
Промисловий пилосос IVS 100/40 Lp
Промисловий пилосос IVS 100/40 Lp

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