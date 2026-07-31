Найбільш компактна модель у лінійці промислових пилососів екстра-класу із системою утилізації Longopac: IVS 100/40 Lp розрахований для збору таких забруднень як великі кількості щебеню та мінерального пилу. При цьому забруднення потрапляють безпосередньо в мішки для утилізації Longopac і можуть бути прибрані практично без утворення пилу. Система фільтрації пилососа є відносно компактним фільтром, який, проте, має велику фільтруючу поверхню завдяки 16 складчастому фільтру зіркового типу з функцією горизонтального механічного очищення. Спеціальний механізм забезпечує виняткову ефективність очищення фільтра незалежно від того, які зусилля прикладаються оператором. З надійним і ефективним (IE2) трифазним електродвигуном і потужною 4 кВт турбіною з бічним каналом, пилосос оснащений всім необхідним для вирішення завдань, пов'язаних з необхідністю тривалої безперервної роботи. Аксесуари можуть бути розміщені безпосередньо на корпусі машини, що забезпечує їхню безпеку транспортування та знижує ймовірність втрати.