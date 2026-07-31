Промисловий пилосос IVS 100/40 Lp
IVS 100/40 M Lp промисловий пилосос екстра-класу з трифазною турбіною з бічним каналом потужністю 4 кВт для тривалої експлуатації. Інтегрована система утилізації Longopac забезпечує збирання та утилізацію матеріалу з дуже малим утворенням пилу.
Найбільш компактна модель у лінійці промислових пилососів екстра-класу із системою утилізації Longopac: IVS 100/40 Lp розрахований для збору таких забруднень як великі кількості щебеню та мінерального пилу. При цьому забруднення потрапляють безпосередньо в мішки для утилізації Longopac і можуть бути прибрані практично без утворення пилу. Система фільтрації пилососа є відносно компактним фільтром, який, проте, має велику фільтруючу поверхню завдяки 16 складчастому фільтру зіркового типу з функцією горизонтального механічного очищення. Спеціальний механізм забезпечує виняткову ефективність очищення фільтра незалежно від того, які зусилля прикладаються оператором. З надійним і ефективним (IE2) трифазним електродвигуном і потужною 4 кВт турбіною з бічним каналом, пилосос оснащений всім необхідним для вирішення завдань, пов'язаних з необхідністю тривалої безперервної роботи. Аксесуари можуть бути розміщені безпосередньо на корпусі машини, що забезпечує їхню безпеку транспортування та знижує ймовірність втрати.
Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Потужність 4 кВт і система плавного пуску для прибирання великих обсягів пилу та твердих часток
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVS
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|135 / 485
|Розрідження (мбар/кПа)
|150 / 15
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|4,2
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|75
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|155
|Вага (з упаковкою) (кг)
|155,774
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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