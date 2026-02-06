Базовая модель в линейке наших промышленных пылесосов супер-класса с сертификацией для пыли класса M уже демонстрирует впечатляющие показатели производительности и отличное оснащение. IVS 100/40 M оснащён энергоэффективным трёхфазным двигателем (IE2) с системой плавного пуска для предотвращения скачков нагрузки при запуске, а также мощным боковым канальным вентилятором мощностью 4,0 кВт. Большой звездообразный фильтр надёжно удерживает мелкодисперсную пыль, опасную для здоровья, а горизонтальный стряхиватель фильтра делает очистку фильтрационной системы максимально удобной для пользователя. Это обеспечивается интегрированной механической передачей для целенаправленной передачи усилия. Таким образом, сила нажатия пользователя не влияет на результат очистки. Дополнительным преимуществом являются многочисленные варианты безопасного хранения аксессуаров в течение рабочего дня и при транспортировке машины. IVS 100/40 M предназначен для непрерывной работы, что подтверждается наличием контейнера из нержавеющей стали объёмом 100 литров с удобным механизмом установки. Широкий перечень оснащения дополняется опциональным дистанционным управлением.