Промышленный пылесос IVS 100/40 M

Сертифицирован для пыли класса M: промышленный пылесос супер-класса IVS 100/40 M для уборки больших объёмов мелкодисперсной пыли, опасной для здоровья. Оснащён боковым канальным вентилятором мощностью 4 кВт и трёхфазным двигателем.

Базовая модель в линейке наших промышленных пылесосов супер-класса с сертификацией для пыли класса M уже демонстрирует впечатляющие показатели производительности и отличное оснащение. IVS 100/40 M оснащён энергоэффективным трёхфазным двигателем (IE2) с системой плавного пуска для предотвращения скачков нагрузки при запуске, а также мощным боковым канальным вентилятором мощностью 4,0 кВт. Большой звездообразный фильтр надёжно удерживает мелкодисперсную пыль, опасную для здоровья, а горизонтальный стряхиватель фильтра делает очистку фильтрационной системы максимально удобной для пользователя. Это обеспечивается интегрированной механической передачей для целенаправленной передачи усилия. Таким образом, сила нажатия пользователя не влияет на результат очистки. Дополнительным преимуществом являются многочисленные варианты безопасного хранения аксессуаров в течение рабочего дня и при транспортировке машины. IVS 100/40 M предназначен для непрерывной работы, что подтверждается наличием контейнера из нержавеющей стали объёмом 100 литров с удобным механизмом установки. Широкий перечень оснащения дополняется опциональным дистанционным управлением.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос IVS 100/40 M: Класс пыли M
Класс пыли M
Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Промышленный пылесос IVS 100/40 M: Износостойкая турбина с боковым каналом
Износостойкая турбина с боковым каналом
Потребляемая мощность 4 кВт и плавный пуск для сбора больших объемов пыли и твердых веществ. Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Промышленный пылесос IVS 100/40 M: Ручная очистка фильтра IVS
Ручная очистка фильтра IVS
При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом. Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата. Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
  • Благодаря специальному покрытию фильтр пригоден даже для сбора маслянистой или клейкой пыли.
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 138 / 500
Разрежение (мбар/кПа) 175 / 17,5
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 4,2
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 75
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Масса (без принадлежностей) (кг) 142
Вес (с упаковкой) (кг) 148,274
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео

Принадлежности
