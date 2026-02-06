Базова модель у лінійці наших промислових пилососів супер-класу з сертифікацією для пилу класу М вже демонструє вражаючі експлуатаційні характеристики та відмінне оснащення. IVS 100/40 M оснащений енергоефективним трифазним двигуном (IE2) із системою плавного пуску для запобігання стрибкам навантаження під час запуску, а також потужним бічним канальним вентилятором потужністю 4,0 кВт. Великий зірчастий фільтр надійно утримує дрібнодисперсний пил, небезпечний для здоров’я, а горизонтальний струшувач фільтра забезпечує максимально просте очищення фільтраційної системи для користувача. Це гарантується завдяки інтегрованій механічній передачі для цілеспрямованої передачі зусилля. Таким чином, кількість прикладеної користувачем сили не впливає на результат очищення. Додатковою перевагою є численні можливості для безпечного зберігання аксесуарів протягом робочого дня та під час транспортування машини. IVS 100/40 M розроблений для безперервної експлуатації, що підтверджується наявністю контейнера з нержавної сталі об'ємом 100 літрів із зручним механізмом встановлення. Широкий перелік оснащення доповнюється опційним дистанційним керуванням.