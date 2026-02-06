Промисловий пилосос IVS 100/40 M

Сертифікований для пилу класу М: промисловий пилосос супер-класу IVS 100/40 M для прибирання великих обсягів дрібнодисперсного пилу, небезпечного для здоров’я. Оснащений бічним канальним вентилятором потужністю 4 кВт і трифазним двигуном.

Базова модель у лінійці наших промислових пилососів супер-класу з сертифікацією для пилу класу М вже демонструє вражаючі експлуатаційні характеристики та відмінне оснащення. IVS 100/40 M оснащений енергоефективним трифазним двигуном (IE2) із системою плавного пуску для запобігання стрибкам навантаження під час запуску, а також потужним бічним канальним вентилятором потужністю 4,0 кВт. Великий зірчастий фільтр надійно утримує дрібнодисперсний пил, небезпечний для здоров’я, а горизонтальний струшувач фільтра забезпечує максимально просте очищення фільтраційної системи для користувача. Це гарантується завдяки інтегрованій механічній передачі для цілеспрямованої передачі зусилля. Таким чином, кількість прикладеної користувачем сили не впливає на результат очищення. Додатковою перевагою є численні можливості для безпечного зберігання аксесуарів протягом робочого дня та під час транспортування машини. IVS 100/40 M розроблений для безперервної експлуатації, що підтверджується наявністю контейнера з нержавної сталі об'ємом 100 літрів із зручним механізмом встановлення. Широкий перелік оснащення доповнюється опційним дистанційним керуванням.

Особливості та переваги
Промисловий пилосос IVS 100/40 M: Клас пилу М
Клас пилу М
Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Промисловий пилосос IVS 100/40 M: Зносостійка турбіна з бічним каналом
Зносостійка турбіна з бічним каналом
Потужність 4 кВт і система плавного пуску для прибирання великих обсягів пилу та твердих часток Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин. Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Промисловий пилосос IVS 100/40 M: Ручне очищення фільтра IVS
Ручне очищення фільтра IVS
При необхідності легко керується зручно розташованим важелем. Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата. Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
  • Завдяки спеціальному покриттю фільтр придатний навіть для збору маслянистого або клейкого пилу.
  • Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 138 / 500
Розрідження (мбар/кПа) 175 / 17,5
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 4,2
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 75
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 142
Вага (з упаковкою) (кг) 148,274
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
