Промышленный пылесос IVS 100/55 Lp
Наш промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/55 Lp с системой утилизации Longopac, оснащенный 5,5 кВт турбиной с боковым каналом и уникальной системой механического горизонтального отряхивателя фильтра, позволяет надежно и эффективно собирать даже большие количества щебня.
Интегрированное приспособление для утилизационных мешков Longopac является одним из стандартным элементов оснащения нашего промышленного пылесоса экстра-класса IVS 100/55 Lp. Данная система обеспечивает практически беспылевую утилизацию больших объемов щебня и минеральной пыли которая может быть легко собрана данным пылесосом. В основе высокой производительности аппарата заложены такие технические решения как турбина с боковым каналом мощностью в 5,5 кВт, большой звездчатый 16-складчатый фильтр сертифицированный для пыли класса M, а также надежый и высокоэффективный (IE2) трехфазный электродвигатель. Несмотря на относительно высокую потребляемую мощность, пылесос может легко работать с традиционной 16А промышленной розеткой и непрерывно работать в течение продолжительного времени. Механизм горизонтальной очистки фильтра обеспечивает оптимальную очистку фильтра, при этом система равномерного распределения усилия обеспечивает всегда высокую эффективность очистки независимо от того какое усилие прилагается оператором. Аппарат отличается продуманными решениями по надежному хранению аксессуаров непосредственного на его корпусе, в свою очередь, при желании он может управляться с пульта дистанционного управления который допускает возможность включения или выключения пылесоса с дистанции до 30 м.
Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVS
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
- Для безопасного сбора твердых веществ и пыли класса M (средней степени опасности).
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|156 / 560
|Разрежение (мбар/кПа)
|240 / 24
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|158
|Вес (с упаковкой) (кг)
|158,774
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1202 x 771 x 1470
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
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