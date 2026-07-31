Интегрированное приспособление для утилизационных мешков Longopac является одним из стандартным элементов оснащения нашего промышленного пылесоса экстра-класса IVS 100/55 Lp. Данная система обеспечивает практически беспылевую утилизацию больших объемов щебня и минеральной пыли которая может быть легко собрана данным пылесосом. В основе высокой производительности аппарата заложены такие технические решения как турбина с боковым каналом мощностью в 5,5 кВт, большой звездчатый 16-складчатый фильтр сертифицированный для пыли класса M, а также надежый и высокоэффективный (IE2) трехфазный электродвигатель. Несмотря на относительно высокую потребляемую мощность, пылесос может легко работать с традиционной 16А промышленной розеткой и непрерывно работать в течение продолжительного времени. Механизм горизонтальной очистки фильтра обеспечивает оптимальную очистку фильтра, при этом система равномерного распределения усилия обеспечивает всегда высокую эффективность очистки независимо от того какое усилие прилагается оператором. Аппарат отличается продуманными решениями по надежному хранению аксессуаров непосредственного на его корпусе, в свою очередь, при желании он может управляться с пульта дистанционного управления который допускает возможность включения или выключения пылесоса с дистанции до 30 м.