Інтегрований пристрій для утилізаційних мішків Longopac є одним із стандартних елементів оснащення нашого промислового пилососу екстра-класу IVS 100/55 Lp. Дана система забезпечує практично безпилову утилізацію великих обсягів щебеню та мінерального пилу, який може бути легко зібраний цим пилососом. В основі високої продуктивності апарату закладені такі технічні рішення як турбіна з бічним каналом потужністю 5,5 кВт, великий зірчастий 16-складчастий фільтр сертифікований для пилу класу M, а також надійний і високоефективний (IE2) трифазний електродвигун. Незважаючи на відносно високу споживану потужність, пилосос може легко працювати з традиційною 16А промисловою розеткою та безперервно працювати протягом тривалого часу. Механізм горизонтального очищення фільтра забезпечує оптимальне очищення фільтра, при цьому система рівномірного розподілу зусилля завжди забезпечує високу ефективність очищення незалежно від того, яке зусилля додається оператором. Апарат відрізняється продуманими рішеннями щодо надійного зберігання аксесуарів безпосереднього на його корпусі, у свою чергу, за бажання він може керуватися з пульта дистанційного керування, який допускає можливість ввімкнення або вимикання пилососа з дистанції до 30 м.