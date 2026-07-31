Промисловий пилосос IVS 100/55 Lp
Наш промисловий пилосос екстра-класу IVS 100/55 Lp із системою утилізації Longopac, оснащений 5,5 кВт турбіною з бічним каналом та унікальною системою механічного горизонтального обтрушувача фільтра, дозволяє надійно та ефективно збирати навіть великі кількості щебеню.
Інтегрований пристрій для утилізаційних мішків Longopac є одним із стандартних елементів оснащення нашого промислового пилососу екстра-класу IVS 100/55 Lp. Дана система забезпечує практично безпилову утилізацію великих обсягів щебеню та мінерального пилу, який може бути легко зібраний цим пилососом. В основі високої продуктивності апарату закладені такі технічні рішення як турбіна з бічним каналом потужністю 5,5 кВт, великий зірчастий 16-складчастий фільтр сертифікований для пилу класу M, а також надійний і високоефективний (IE2) трифазний електродвигун. Незважаючи на відносно високу споживану потужність, пилосос може легко працювати з традиційною 16А промисловою розеткою та безперервно працювати протягом тривалого часу. Механізм горизонтального очищення фільтра забезпечує оптимальне очищення фільтра, при цьому система рівномірного розподілу зусилля завжди забезпечує високу ефективність очищення незалежно від того, яке зусилля додається оператором. Апарат відрізняється продуманими рішеннями щодо надійного зберігання аксесуарів безпосереднього на його корпусі, у свою чергу, за бажання він може керуватися з пульта дистанційного керування, який допускає можливість ввімкнення або вимикання пилососа з дистанції до 30 м.
Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
- Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVS
- При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
- Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
- Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
- Для безпечного збирання твердих речовин та пилу класу M (середнього ступеня небезпеки).
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|156 / 560
|Розрідження (мбар/кПа)
|240 / 24
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|5,5
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|158
|Вага (з упаковкою) (кг)
|158,774
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1202 x 771 x 1470
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
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