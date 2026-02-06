Промышленный пылесос IVS 100/55 M

Промышленный пылесос IVS 100/55 M экстра-класса для сбора больших объемов вредной мелкой пыли которая может представлять угрозу для здоровья. Сертифицирован для сбора пыли класса M и оснащен мощной трехфазной турбиной с боковым каналом 5,5 кВт.

Превосходно подходящий как для мобильного применения, так и для стационарной продолжительной непрерывной работы, наш промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/55 M оптимален для эффективного и безопасного сбора больших количеств мелкой вредной пыли которая может представлять угрозу для здоровья. Сертифицированный для сбора пыли класса M и оснащенный энергоэффективным (IE2) трехфазным электродвигателем с турбиной с боковым каналом пылесос также впечатляет своей мощностью в 5,5 кВт. Благодаря интегрированной функции плавного пуска, аппарат может легко эксплуатироваться при подключении к традиционной 16А промышленной розетке. Для максимальной мобильности, помимо больших колес, имеются различные отсеки для хранения аксессуаров. Большой звездчатый фильтр с 16-складками занимает небольшое пространство внутри и может быть эффективно очищен с помощью горизонтального отряхивателя фильтра. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. Также, удобная система для разгрузки 100-литрового мусоросборника из нержавеющей стали делает его опорожнение очень простым. Пульт дистанционного управления предлагаемый в качестве опции, для включения и выключения пылесоса с дистанции до 30 м, дополнительно обеспечивает высокое удобство при эксплуатации IVS 100/55 M.

Особенности и преимущества
Промышленный пылесос IVS 100/55 M: Класс пыли M
Класс пыли M
Аппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Промышленный пылесос IVS 100/55 M: Износостойкая турбина с боковым каналом
Износостойкая турбина с боковым каналом
Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Промышленный пылесос IVS 100/55 M: Ручная очистка фильтра IVS
Ручная очистка фильтра IVS
При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом. Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата. Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
  • Благодаря специальному покрытию фильтр пригоден даже для сбора маслянистой или клейкой пыли.
  • Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 138 / 500
Разрежение (мбар/кПа) 240 / 24
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 5,5
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 77
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Масса (без принадлежностей) (кг) 148
Вес (с упаковкой) (кг) 148,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVS 100/55 M
Видео

