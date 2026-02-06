Превосходно подходящий как для мобильного применения, так и для стационарной продолжительной непрерывной работы, наш промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/55 M оптимален для эффективного и безопасного сбора больших количеств мелкой вредной пыли которая может представлять угрозу для здоровья. Сертифицированный для сбора пыли класса M и оснащенный энергоэффективным (IE2) трехфазным электродвигателем с турбиной с боковым каналом пылесос также впечатляет своей мощностью в 5,5 кВт. Благодаря интегрированной функции плавного пуска, аппарат может легко эксплуатироваться при подключении к традиционной 16А промышленной розетке. Для максимальной мобильности, помимо больших колес, имеются различные отсеки для хранения аксессуаров. Большой звездчатый фильтр с 16-складками занимает небольшое пространство внутри и может быть эффективно очищен с помощью горизонтального отряхивателя фильтра. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. Также, удобная система для разгрузки 100-литрового мусоросборника из нержавеющей стали делает его опорожнение очень простым. Пульт дистанционного управления предлагаемый в качестве опции, для включения и выключения пылесоса с дистанции до 30 м, дополнительно обеспечивает высокое удобство при эксплуатации IVS 100/55 M.