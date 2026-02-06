Промышленный пылесос IVS 100/55 M
Промышленный пылесос IVS 100/55 M экстра-класса для сбора больших объемов вредной мелкой пыли которая может представлять угрозу для здоровья. Сертифицирован для сбора пыли класса M и оснащен мощной трехфазной турбиной с боковым каналом 5,5 кВт.
Превосходно подходящий как для мобильного применения, так и для стационарной продолжительной непрерывной работы, наш промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/55 M оптимален для эффективного и безопасного сбора больших количеств мелкой вредной пыли которая может представлять угрозу для здоровья. Сертифицированный для сбора пыли класса M и оснащенный энергоэффективным (IE2) трехфазным электродвигателем с турбиной с боковым каналом пылесос также впечатляет своей мощностью в 5,5 кВт. Благодаря интегрированной функции плавного пуска, аппарат может легко эксплуатироваться при подключении к традиционной 16А промышленной розетке. Для максимальной мобильности, помимо больших колес, имеются различные отсеки для хранения аксессуаров. Большой звездчатый фильтр с 16-складками занимает небольшое пространство внутри и может быть эффективно очищен с помощью горизонтального отряхивателя фильтра. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. Также, удобная система для разгрузки 100-литрового мусоросборника из нержавеющей стали делает его опорожнение очень простым. Пульт дистанционного управления предлагаемый в качестве опции, для включения и выключения пылесоса с дистанции до 30 м, дополнительно обеспечивает высокое удобство при эксплуатации IVS 100/55 M.
Особенности и преимущества
Класс пыли MАппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Износостойкая турбина с боковым каналомДля обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVSПри необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом. Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата. Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Оснащение звездчатым фильтром очень большого размера
- Благодаря специальному покрытию фильтр пригоден даже для сбора маслянистой или клейкой пыли.
- Пригодность для сбора больших объемов пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|138 / 500
|Разрежение (мбар/кПа)
|240 / 24
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|77
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|148
|Вес (с упаковкой) (кг)
|148,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео