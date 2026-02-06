Промисловий пилосос IVS 100/55 M
Промисловий пилосос IVS 100/55 M екстра-класу для збору великих обсягів шкідливого дрібного пилу, який може становити загрозу для здоров'я. Сертифікований для збору пилу класу M та оснащений потужною трифазною турбіною з бічним каналом 5,5 кВт.
Чудово підходить як для мобільного застосування, так і для стаціонарної тривалої безперервної роботи, наш промисловий пилосос екстра-класу IVS 100/55 M є оптимальним для ефективного та безпечного збору великих кількостей дрібного шкідливого пилу, який може загрожувати здоров'ю. Сертифікований для збору пилу класу M та оснащений енергоефективним (IE2) трифазним електродвигуном з турбіною з бічним каналом пилосос також вражає своєю потужністю 5,5 кВт. Завдяки інтегрованій функції плавного пуску апарат може легко експлуатуватися при підключенні до традиційної 16А промислової розетки. Для максимальної мобільності крім великих коліс є різні відсіки для зберігання аксесуарів. Великий зірковий фільтр з 16-складками займає невеликий простір усередині і може бути ефективно очищений за допомогою горизонтального обтрушувача фільтра. Спеціальний механізм забезпечує виняткову ефективність очищення фільтра незалежно від того, які зусилля прикладаються оператором. Також зручна система для розвантаження 100-літрового сміттєзбірника з нержавіючої сталі робить його випорожнення дуже простим. Пульт дистанційного керування пропонований як опція, для вмикання та вимикання пилососа з дистанції до 30 м, додатково забезпечує високу зручність при експлуатації IVS 100/55 M.
Особливості та переваги
Клас пилу МПристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Зносостійка турбіна з бічним каналомЗабезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин. Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVSПри необхідності легко керується зручно розташованим важелем. Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата. Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Оснащення зірчастим фільтром дуже великого розміру
- Завдяки спеціальному покриттю фільтр придатний навіть для збору маслянистого або клейкого пилу.
- Придатність для збирання великих обсягів пилу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|138 / 500
|Розрідження (мбар/кПа)
|240 / 24
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|5,5
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|77
|Клас основного фильтру
|M
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|2,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|148
|Вага (з упаковкою) (кг)
|148,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео