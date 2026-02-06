Чудово підходить як для мобільного застосування, так і для стаціонарної тривалої безперервної роботи, наш промисловий пилосос екстра-класу IVS 100/55 M є оптимальним для ефективного та безпечного збору великих кількостей дрібного шкідливого пилу, який може загрожувати здоров'ю. Сертифікований для збору пилу класу M та оснащений енергоефективним (IE2) трифазним електродвигуном з турбіною з бічним каналом пилосос також вражає своєю потужністю 5,5 кВт. Завдяки інтегрованій функції плавного пуску апарат може легко експлуатуватися при підключенні до традиційної 16А промислової розетки. Для максимальної мобільності крім великих коліс є різні відсіки для зберігання аксесуарів. Великий зірковий фільтр з 16-складками займає невеликий простір усередині і може бути ефективно очищений за допомогою горизонтального обтрушувача фільтра. Спеціальний механізм забезпечує виняткову ефективність очищення фільтра незалежно від того, які зусилля прикладаються оператором. Також зручна система для розвантаження 100-літрового сміттєзбірника з нержавіючої сталі робить його випорожнення дуже простим. Пульт дистанційного керування пропонований як опція, для вмикання та вимикання пилососа з дистанції до 30 м, додатково забезпечує високу зручність при експлуатації IVS 100/55 M.