Превосходный для сбора таких загрязнений как большие объемы щебня и минеральной пыли (также с помощью длиного шланга): трехфазный пылесос экстра-класса IVS 100/75 Lp уже оснащен интегрированным приспособлением для утилизационных мешков Longopac. Продуманная система Longopac позволяет не только собирать и утилизировать всасываемый материал с очень малым количеством образуемой пыли, но также обходиться без отдельного мусоросборника. Оснащенный мощным трехфазным мотором высокого класса энергоэффективности (IE2) с функцией плавного пуска, пылесос имеет 7,5 кВт турбину с боковым каналом, а также звездчатый фильтр класса M которые подходит для продолжительной работы. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. Держатели на корпусе пылесоса позволяют укладывать малогабаритные аксессуары/принадлежности и держать их всегда под рукой. Пульт дистанционного управления предлагаемый в качестве опции, для включения и выключения пылесоса с дистанции до 30 м, дополнительно обеспечивает высокое удобство при эксплуатации IVS 100/75 Lp.