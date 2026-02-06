Промышленный пылесос IVS 100/75 Lp
Трехфазный промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/75 Lp оснащенный турбиной с боковым каналом 7,5 кВт с системой утилизации Longopac является идеальным решением для сбора больших объемов тяжелых материалов таких как, например, щебень.
Превосходный для сбора таких загрязнений как большие объемы щебня и минеральной пыли (также с помощью длиного шланга): трехфазный пылесос экстра-класса IVS 100/75 Lp уже оснащен интегрированным приспособлением для утилизационных мешков Longopac. Продуманная система Longopac позволяет не только собирать и утилизировать всасываемый материал с очень малым количеством образуемой пыли, но также обходиться без отдельного мусоросборника. Оснащенный мощным трехфазным мотором высокого класса энергоэффективности (IE2) с функцией плавного пуска, пылесос имеет 7,5 кВт турбину с боковым каналом, а также звездчатый фильтр класса M которые подходит для продолжительной работы. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. Держатели на корпусе пылесоса позволяют укладывать малогабаритные аксессуары/принадлежности и держать их всегда под рукой. Пульт дистанционного управления предлагаемый в качестве опции, для включения и выключения пылесоса с дистанции до 30 м, дополнительно обеспечивает высокое удобство при эксплуатации IVS 100/75 Lp.
Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
- Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVS
- При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
- Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
- Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 536
|Разрежение (мбар/кПа)
|305 / 30,5
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|7,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|173
|Вес (с упаковкой) (кг)
|173,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
