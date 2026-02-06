Промышленный пылесос IVS 100/75 Lp

Трехфазный промышленный пылесос экстра-класса IVS 100/75 Lp оснащенный турбиной с боковым каналом 7,5 кВт с системой утилизации Longopac является идеальным решением для сбора больших объемов тяжелых материалов таких как, например, щебень.

Превосходный для сбора таких загрязнений как большие объемы щебня и минеральной пыли (также с помощью длиного шланга): трехфазный пылесос экстра-класса IVS 100/75 Lp уже оснащен интегрированным приспособлением для утилизационных мешков Longopac. Продуманная система Longopac позволяет не только собирать и утилизировать всасываемый материал с очень малым количеством образуемой пыли, но также обходиться без отдельного мусоросборника. Оснащенный мощным трехфазным мотором высокого класса энергоэффективности (IE2) с функцией плавного пуска, пылесос имеет 7,5 кВт турбину с боковым каналом, а также звездчатый фильтр класса M которые подходит для продолжительной работы. Специальный механизм обеспечивает исключительную эффективность очистки фильтра, вне зависимости от того, какие усилия прикладываются оператором. Держатели на корпусе пылесоса позволяют укладывать малогабаритные аксессуары/принадлежности и держать их всегда под рукой. Пульт дистанционного управления предлагаемый в качестве опции, для включения и выключения пылесоса с дистанции до 30 м, дополнительно обеспечивает высокое удобство при эксплуатации IVS 100/75 Lp.

Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч).
  • Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVS
  • При необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом.
  • Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата.
  • Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 536
Разрежение (мбар/кПа) 305 / 30,5
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 7,5
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Класс основного фильтра M
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 2,2
Масса (без принадлежностей) (кг) 173
Вес (с упаковкой) (кг) 173,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
