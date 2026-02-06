Чудовий для збору таких забруднень як великі об'єми щебеню та мінерального пилу (також за допомогою довжини шлангу): трифазний пилосос екстра-класу IVS 100/75 Lp вже оснащений інтегрованим пристроєм для утилізаційних мішків Longopac. Продумана система Longopac дозволяє не тільки збирати і утилізувати матеріал з дуже малою кількістю пилу, що утворюється, але також обходитися без окремого сміттєзбірника. Оснащений потужним трифазним двигуном високого класу енергоефективності (IE2) з функцією плавного пуску, пилосос має 7,5 кВт турбіну з бічним каналом, а також зірчастий фільтр класу M, який підходить для тривалої роботи. Спеціальний механізм забезпечує виняткову ефективність очищення фільтра незалежно від того, які зусилля прикладаються оператором. Тримачі на корпусі пилососа дозволяють укладати малогабаритні аксесуари/приладдя та тримати їх завжди під рукою. Пульт дистанційного керування пропонований як опція, для ввімкнення та вимикання пилососа з дистанції до 30 м, додатково забезпечує високу зручність при експлуатації IVS 100/75 Lp.