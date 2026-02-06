Промисловий пилосос IVS 100/75 Lp

Трифазний промисловий пилосос екстра-класу IVS 100/75 Lp оснащений турбіною з бічним каналом 7,5 кВт із системою утилізації Longopac є ідеальним рішенням для збирання великих обсягів важких матеріалів таких як, наприклад, щебінь.

Чудовий для збору таких забруднень як великі об'єми щебеню та мінерального пилу (також за допомогою довжини шлангу): трифазний пилосос екстра-класу IVS 100/75 Lp вже оснащений інтегрованим пристроєм для утилізаційних мішків Longopac. Продумана система Longopac дозволяє не тільки збирати і утилізувати матеріал з дуже малою кількістю пилу, що утворюється, але також обходитися без окремого сміттєзбірника. Оснащений потужним трифазним двигуном високого класу енергоефективності (IE2) з функцією плавного пуску, пилосос має 7,5 кВт турбіну з бічним каналом, а також зірчастий фільтр класу M, який підходить для тривалої роботи. Спеціальний механізм забезпечує виняткову ефективність очищення фільтра незалежно від того, які зусилля прикладаються оператором. Тримачі на корпусі пилососа дозволяють укладати малогабаритні аксесуари/приладдя та тримати їх завжди під рукою. Пульт дистанційного керування пропонований як опція, для ввімкнення та вимикання пилососа з дистанції до 30 м, додатково забезпечує високу зручність при експлуатації IVS 100/75 Lp.

Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин.
  • Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Ручне очищення фільтра IVS
  • При необхідності легко керується зручно розташованим важелем.
  • Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата.
  • Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 536
Розрідження (мбар/кПа) 305 / 30,5
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 7,5
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 173
Вага (з упаковкою) (кг) 173,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
