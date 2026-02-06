Промышленный пылесос IVS 100/75 M
Наш наиболее мощный промышленный пылесос экстра-класса сертифицированный для сбора вредной пыли класса M: IVS 100/75 M с 7,5 кВт турбиной с боковым каналом для сбора очень больших количеств пыли которая может представлять угрозу для здоровья.
IVS 100/75 M является топовой моделью в нашей линейке промышленных пылесосов экстра-класса сертифицированных для сбора вредной пыли категории M. Оснащенный такими надежными и мощными компонентами, как например, трехфазная турбина с боковым каналом в 7,5 кВт которая обеспечивает эффективный сбор очень больших объемов мелкой пыли, которая может представлять угрозу для здоровья. Крупный трехфазный двигатель отличается высокими показателями энергоэффективности (IE2) и включает функцию плавного пуска которая эффективно предотвращает резкие скачки мощности при включении. В дополнение, машина разработана как для мобильного, так и стационарного непрерывного использования и оснащена контейнером из нержавеющей стали с вместительным объемом в 100 литров и удобным разгрузочным механизмом в сочетании с крупным звездчатым фильтром с 16-складками. Механизм горизонтальной очистки фильтра обеспечивает оптимальную очистку фильтра, при этом система равномерного распределения усилия обеспечивает всегда высокую эффективность очистки, независимо от того, какое усилие прилагается оператором. Аппарат отличается продуманными решениями по надежному хранению аксессуаров непосредственного на его корпусе, в свою очередь, при желании он может управляться с пульта дистанционного управления который допускает возможность включения или выключения пылесоса с дистанции до 30 м.
Особенности и преимущества
Класс пыли MАппарат сертифицирован в соответствии с DIN EN 60335-2-69 для пыли класса M.
Износостойкая турбина с боковым каналомДля обеспечения высокой силы всасывания и долгого срока службы (мин. 20000 ч). Подходит для работы в несколько смен и/или с несколькими точками всасывания.
Ручная очистка фильтра IVSПри необходимости легко управляется удобно расположенным рычагом. Продевает срок службы фильтра и тем самым сокращает расходы на обслуживание аппарата. Эффективность очистки не зависит от прикладываемого усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 536
|Разрежение (мбар/кПа)
|290 / 29
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|7,5
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Класс основного фильтра
|M
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|2,2
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|165
|Вес (с упаковкой) (кг)
|165,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1202 x 686 x 1465
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
