IVS 100/75 M является топовой моделью в нашей линейке промышленных пылесосов экстра-класса сертифицированных для сбора вредной пыли категории M. Оснащенный такими надежными и мощными компонентами, как например, трехфазная турбина с боковым каналом в 7,5 кВт которая обеспечивает эффективный сбор очень больших объемов мелкой пыли, которая может представлять угрозу для здоровья. Крупный трехфазный двигатель отличается высокими показателями энергоэффективности (IE2) и включает функцию плавного пуска которая эффективно предотвращает резкие скачки мощности при включении. В дополнение, машина разработана как для мобильного, так и стационарного непрерывного использования и оснащена контейнером из нержавеющей стали с вместительным объемом в 100 литров и удобным разгрузочным механизмом в сочетании с крупным звездчатым фильтром с 16-складками. Механизм горизонтальной очистки фильтра обеспечивает оптимальную очистку фильтра, при этом система равномерного распределения усилия обеспечивает всегда высокую эффективность очистки, независимо от того, какое усилие прилагается оператором. Аппарат отличается продуманными решениями по надежному хранению аксессуаров непосредственного на его корпусе, в свою очередь, при желании он может управляться с пульта дистанционного управления который допускает возможность включения или выключения пылесоса с дистанции до 30 м.