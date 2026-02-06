IVS 100/75 M є топовою моделлю в нашій лінійці промислових пилососів екстра-класу сертифікованих для збору шкідливого пилу категорії M. Оснащений такими надійними та потужними компонентами, як, наприклад, трифазна турбіна з бічним каналом в 7,5 кВт, яка забезпечує ефективний збір дуже великих обсягів дрібного пилу, який може становити загрозу для здоров'я. Великий трифазний двигун відрізняється високими показниками енергоефективності (IE2) і включає функцію плавного пуску, яка ефективно запобігає різким стрибкам потужності при включенні. На додаток, машина розроблена як для мобільного, так і стаціонарного безперервного використання та оснащена контейнером з нержавіючої сталі з містким об'ємом у 100 літрів та зручним розвантажувальним механізмом у поєднанні з великим зірчастим фільтром із 16-складками. Механізм горизонтального очищення фільтра забезпечує оптимальне очищення фільтра, при цьому система рівномірного розподілу зусилля завжди забезпечує високу ефективність очищення, незалежно від того, яке зусилля додається оператором. Апарат відрізняється продуманими рішеннями щодо надійного зберігання аксесуарів безпосереднього на його корпусі, у свою чергу, за бажання він може керуватися з пульта дистанційного керування, який допускає можливість вмикання або вимикання пилососа з дистанції до 30 м.