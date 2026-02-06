Промисловий пилосос IVS 100/75 M

Наш найбільш потужний промисловий пилосос екстра-класу сертифікований для збору шкідливого пилу класу M: IVS 100/75 M з 7,5 кВт турбіною з бічним каналом для збору дуже великих кількостей пилу, який може загрожувати здоров'ю.

IVS 100/75 M є топовою моделлю в нашій лінійці промислових пилососів екстра-класу сертифікованих для збору шкідливого пилу категорії M. Оснащений такими надійними та потужними компонентами, як, наприклад, трифазна турбіна з бічним каналом в 7,5 кВт, яка забезпечує ефективний збір дуже великих обсягів дрібного пилу, який може становити загрозу для здоров'я. Великий трифазний двигун відрізняється високими показниками енергоефективності (IE2) і включає функцію плавного пуску, яка ефективно запобігає різким стрибкам потужності при включенні. На додаток, машина розроблена як для мобільного, так і стаціонарного безперервного використання та оснащена контейнером з нержавіючої сталі з містким об'ємом у 100 літрів та зручним розвантажувальним механізмом у поєднанні з великим зірчастим фільтром із 16-складками. Механізм горизонтального очищення фільтра забезпечує оптимальне очищення фільтра, при цьому система рівномірного розподілу зусилля завжди забезпечує високу ефективність очищення, незалежно від того, яке зусилля додається оператором. Апарат відрізняється продуманими рішеннями щодо надійного зберігання аксесуарів безпосереднього на його корпусі, у свою чергу, за бажання він може керуватися з пульта дистанційного керування, який допускає можливість вмикання або вимикання пилососа з дистанції до 30 м.

Особливості та переваги
Промисловий пилосос IVS 100/75 M: Клас пилу М
Клас пилу М
Пристрій сертифікований відповідно до DIN EN 60335-2-69 для пилу класу М.
Промисловий пилосос IVS 100/75 M: Зносостійка турбіна з бічним каналом
Зносостійка турбіна з бічним каналом
Забезпечує високу потужність всмоктування та ресурс роботи щонайменше 20 000 годин. Підходить для роботи в кілька змін та/або з кількома точками всмоктування.
Промисловий пилосос IVS 100/75 M: Ручне очищення фільтра IVS
Ручне очищення фільтра IVS
При необхідності легко керується зручно розташованим важелем. Збільшує термін служби фільтру та скорочує витрати на обслуговування апарата. Ефективність очищення не залежить від прикладеного зусилля.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 536
Розрідження (мбар/кПа) 290 / 29
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 7,5
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Клас основного фильтру M
Площа поверхні основного фільтра (м²) 2,2
Маса (без приладдя) (кг) 165
Вага (з упаковкою) (кг) 165,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1202 x 686 x 1465

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVS 100/75 M
Промисловий пилосос IVS 100/75 M
Промисловий пилосос IVS 100/75 M
Промисловий пилосос IVS 100/75 M
Промисловий пилосос IVS 100/75 M

Відео

