IVR-L 100/24-2 компактный промышленный пылесос со 100 литровым мусоросборником. Эффективно и надежно собирает и обеспечивает легкое разделение металлической стружки и обломков от смазочно-охлаждающей жидкости.

IVR-L 100/24-2 – компактный промышленный пылесос Kärcher в исполнении из нержавеющей стали, оснащенный мусоросборником объемом 100 л. Он обеспечивает надежный сбор жидкостей и крупных отходов твердых веществ (например, стружки) и их разделение при использовании опциональной корзины для стружки. Всасывающий шланг присоединяется к колену, свободно поворачивающемуся в секторе 360°, что исключает перегибы и гарантирует максимальное удобство уборки. Степень заполнения мусоросборника можно легко контролировать по уровню жидкости в прозрачном сливном шланге. Проушины для зацепления строп крана упрощают манипуляции с целиком заполненным аппаратом, а высококачественные колеса из сополимера АБС гарантируют высокую мобильность.

Особенности и преимущества
Оптический индикатор заполнения мусоросборника
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
  • Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 230 / 23
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора Металл
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 44
Вес (с аксессуарами) (кг) 44
Вес (с упаковкой) (кг) 44,559
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
