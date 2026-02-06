Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 компактный промышленный пылесос со 100 литровым мусоросборником. Эффективно и надежно собирает и обеспечивает легкое разделение металлической стружки и обломков от смазочно-охлаждающей жидкости.
IVR-L 100/24-2 – компактный промышленный пылесос Kärcher в исполнении из нержавеющей стали, оснащенный мусоросборником объемом 100 л. Он обеспечивает надежный сбор жидкостей и крупных отходов твердых веществ (например, стружки) и их разделение при использовании опциональной корзины для стружки. Всасывающий шланг присоединяется к колену, свободно поворачивающемуся в секторе 360°, что исключает перегибы и гарантирует максимальное удобство уборки. Степень заполнения мусоросборника можно легко контролировать по уровню жидкости в прозрачном сливном шланге. Проушины для зацепления строп крана упрощают манипуляции с целиком заполненным аппаратом, а высококачественные колеса из сополимера АБС гарантируют высокую мобильность.
Особенности и преимущества
Оптический индикатор заполнения мусоросборника
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|44
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|44
|Вес (с упаковкой) (кг)
|44,559
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
