IVR-L 100/24-2 – компактный промышленный пылесос Kärcher в исполнении из нержавеющей стали, оснащенный мусоросборником объемом 100 л. Он обеспечивает надежный сбор жидкостей и крупных отходов твердых веществ (например, стружки) и их разделение при использовании опциональной корзины для стружки. Всасывающий шланг присоединяется к колену, свободно поворачивающемуся в секторе 360°, что исключает перегибы и гарантирует максимальное удобство уборки. Степень заполнения мусоросборника можно легко контролировать по уровню жидкости в прозрачном сливном шланге. Проушины для зацепления строп крана упрощают манипуляции с целиком заполненным аппаратом, а высококачественные колеса из сополимера АБС гарантируют высокую мобильность.