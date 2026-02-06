Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 компактний промисловий пилосос зі 100 літровим сміттєзбірником. Ефективно та надійно збирає та забезпечує легкий розподіл металевої стружки та уламків від мастильно-охолоджуючої рідини.
IVR-L 100/24-2 – компактний промисловий пилосос Kärcher у виконанні з нержавіючої сталі, оснащений сміттєзбірником об'ємом 100 л. Він забезпечує надійне збирання рідин і великих відходів твердих речовин (наприклад, стружки) та їх розподіл при використанні опціонального кошика для стружки. Всмоктуючий шланг приєднується до коліна, що вільно повертається в секторі 360°, що виключає перегини та гарантує максимальну зручність прибирання. Ступінь заповнення сміттєзбірника можна легко контролювати за рівнем рідини у прозорому зливному шланзі. Вуха для зачеплення строп крана спрощують маніпуляції з повністю заповненим апаратом, а високоякісні колеса із кополімеру АБС гарантують високу мобільність.
Особливості та переваги
Оптичний індикатор заповнення сміттєзбірника
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|Метал
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|44
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|44
|Вага (з упаковкою) (кг)
|44,559
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео