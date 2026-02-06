IVR-L 100/24-2 – компактний промисловий пилосос Kärcher у виконанні з нержавіючої сталі, оснащений сміттєзбірником об'ємом 100 л. Він забезпечує надійне збирання рідин і великих відходів твердих речовин (наприклад, стружки) та їх розподіл при використанні опціонального кошика для стружки. Всмоктуючий шланг приєднується до коліна, що вільно повертається в секторі 360°, що виключає перегини та гарантує максимальну зручність прибирання. Ступінь заповнення сміттєзбірника можна легко контролювати за рівнем рідини у прозорому зливному шланзі. Вуха для зачеплення строп крана спрощують маніпуляції з повністю заповненим апаратом, а високоякісні колеса із кополімеру АБС гарантують високу мобільність.