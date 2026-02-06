Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 компактний промисловий пилосос зі 100 літровим сміттєзбірником. Ефективно та надійно збирає та забезпечує легкий розподіл металевої стружки та уламків від мастильно-охолоджуючої рідини.

IVR-L 100/24-2 – компактний промисловий пилосос Kärcher у виконанні з нержавіючої сталі, оснащений сміттєзбірником об'ємом 100 л. Він забезпечує надійне збирання рідин і великих відходів твердих речовин (наприклад, стружки) та їх розподіл при використанні опціонального кошика для стружки. Всмоктуючий шланг приєднується до коліна, що вільно повертається в секторі 360°, що виключає перегини та гарантує максимальну зручність прибирання. Ступінь заповнення сміттєзбірника можна легко контролювати за рівнем рідини у прозорому зливному шланзі. Вуха для зачеплення строп крана спрощують маніпуляції з повністю заповненим апаратом, а високоякісні колеса із кополімеру АБС гарантують високу мобільність.

Особливості та переваги
Оптичний індикатор заповнення сміттєзбірника
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
  • Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
  • Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 230 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. Метал
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 44
Вага (з аксесуарами) (кг) 44
Вага (з упаковкою) (кг) 44,559
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2
Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2

Відео

Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.